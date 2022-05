Oroscopo 21 maggio 2022: Gemelli frettolosi, Sagittario un po’ nervosi

Secondo l’oroscopo del 21 maggio, i nati sotto il segno dell’Acquario sono poco accondiscendenti. I Gemelli devono essere un po’ più accurati, mentre i Cancro sono demotivati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Imparate ad ascoltare i consigli delle persone care. Andare avanti per la propria strada è importante, tuttavia, a volte un parere esterno potrebbe essere utile per avere un quadro più completo della situazione.

Toro. In amore c’è qualche piccola problematica da mettere a posto. Dal punto di vista professionale è importante essere diligenti e impegnarvi sempre molto affinché riusciate a realizzare i vostri obiettivi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 maggio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più attenti. Sia in amore sia nel lavoro è necessario ponderare accuratamente le prossime mosse.

Cancro. Siete un po’ demotivati e questo potrebbe generare un certo malcontento sul lavoro. Imparate a mettere da parte l’orgoglio dal punto di vista sentimentale. Ricordate che ogni lasciata è persa.

Leone. In questo momento siete molto appagati professionalmente. Siete creativi e pieni di spirito d’iniziativa. In ambito sentimentale, invece, avete bisogno di essere incoraggiati per aprirvi un po’ in più.

Vergine. Non bisogna essere troppo rigidi per quanto riguarda le decisioni. Cercate di essere un po’ più risoluti e date meno peso alle critiche. Le stelle denotano una sorpresa in amore.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di non perdere la pazienza, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Potrebbe nascere qualche piccolo disguido, tuttavia, nulla che non possa risolversi con un sano dialogo

Scorpione. Giornata molto produttiva sul fronte professionale. Siete un turbinio di idee e di creatività. Specie coloro i quali svolgono professioni a contatto con il pubblico ne trarranno dei vantaggi.

Sagittario. Siete un po’ nervosi, pertanto, potrebbe essere semplice incorrere in spiacevoli discussioni. L’Oroscopo del 21 maggio vi invita ad essere un po’ più cauti e a non prendervi troppo sul serio.

Capricorno. I liberi professionisti devono fare qualche calcolo in più prima di prendere una decisione. Ricordate di non lasciarvi condizionare dalle apparenze, ma di andare sempre oltre. Rimarrete colpiti.

Acquario. Giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, potrebbe nascere qualche piccolo intoppo. Che succede? Forse siete un po’ stressati e con poca voglia di accondiscendere ai desideri altrui.

Pesci. Nel lavoro dovete essere un po’ più attenti. Nell’ultimo periodo ci sono state delle distrazioni che potrebbero avervi spinto a commettere qualche errore. In ambito sentimentale, invece, aprite gli occhi.