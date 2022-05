Soleil Sorge dà buca a Ilary Blasi, salta all’ultimo lo sbarco all’Isola dei Famosi: ecco che succede

In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cui Soleil Sorge avrebbe dato buca ad Ilary Blasi rifiutando all’ultimo di partecipare all’Isola dei Famosi. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, la ragazza avrebbe deciso all’ultimo momento di rifiutare di prendere parte a quest’avventura.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno e in molti si stanno domandando cosa potrebbe esserci dietro questa decisione repentina. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Ecco cosa sta succedendo.

Soleil Sorge non sbarca all’Isola dei Famosi

Soleil Sorge sarebbe dovuta sbarcare all’Isola dei Famosi in compagnia di Vera Gemma. Le due, però, non sarebbero dovute diventare delle naufraghe a tutti gli effetti. Il loro ruolo, infatti, si sarebbe dovuto limitare semplicemente a creare un po’ di sgomento tra i naufraghi. Entrambe hanno delle personalità molto decise ed esuberanti, pertanto, sicuramente sarebbero state in grado di sollevare un bel po’ di polveroni. Ad ogni modo, all’ultimo momento pare che qualcosa sia andato storto.

Soprattutto per quanto riguarda Soleil Sorge, pare che la ragazza abbia deciso di dare buca ad Ilary Blasi d’improvviso. Lo sbarco in Honduras delle due protagoniste, infatti, sembrava essere previsto tra non molto tempo, ma le cose potrebbero andare diversamente. Come recita sempre la conduttrice, dunque, durante l’edizione di quest0anno del reality show incentrato sulla sopravvivenza “tutto può cambiare” e in effetti sta cambiando.

Perché l’influencer dà due di picche ad Ilary Blasi?

Ma cosa avrà spinto Soleil Sorge a rifiutare di partecipare all’Isola dei Famosi? Al momento non sono state rese note le cause di questa decisione. Molto probabilmente, la giovane è troppo impegnata in altri progetti lavorativi per cui non può permettersi di trascorrere dei giorni lontano dal suo lavoro. Un po’ di tempo fa, infatti, la ragazza aveva annunciato di essere in procinto di rivelare un nuovo ed esilarante progetto a cui sta lavorando.

Per quanto riguarda Vera Gemma, invece, su quest’ultima non sono trapelate smentite. Molto probabilmente, dunque, la donna dovrebbe tornare sulle spiagge honduregne per animare un po’ la situazione. La protagonista ha partecipato anche alla precedente edizione del reality show creando anche un bel po’ di sgomento. Farò lo stesso anche stavolta? Anche in questo caso, non ci resta che attendere per capire come evolverà la situazione.