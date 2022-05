Alex Belli nella bufera: “Ha fatto una cosa illegale”. Di cosa si tratta e cosa accadrà adesso

In queste ore, Alex Belli è finito al centro di una nuova bufera mediatica. Un’ex concorrente del GF vip, che ha convissuto con l’attore per diversi mesi all’interno della casa, si è duramente scagliata contro di lui, portando alla luce un fatto molto grave.

Nello specifico, pare che l’ex volto di Centovetrine abbia commesso qualcosa di illegale. La persona che ha duramente attaccato l’attore è Clarissa Selassié. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Clarissa Selassié delusa da Alex Belli: bufera sull’attore

Alex Belli è tornato al centro di una bufera a seguito di un’intervista rilasciata da una delle principesse Selassié. Clarissa, infatti, si è lasciata intervistare da Whoopsee e non ha perso occasione per levarsi qualche pietra dalle scarpe. In particolar modo, la ragazza ha detto di essere rimasta molto male per il comportamento assunto da Alex nelle settimane passate. I due, infatti, hanno avuto un duro botta e risposta attraverso i social. A scatenare l’astio sono state le dichiarazioni fatte dall’attore in merito alla rottura tra Manuel e Lulù.

Per le principesse, infatti, la versione dei fatti raccontata di Alex sarebbe del tutto frutto della sua fantasia. Lui, per difendersi, ha pubblicato su Instagram anche delle chat private relative ad una conversazione intercorsa con Clarissa. Ebbene, proprio su questo punto la giovane ci ha tenuto a fare delle precisazioni. Il gesto dell’ex coinquilino ha deluso moltissimo la Selassié, ma non è tutto.

Il gesto illegale di Alex: che succede adesso?

Clarissa, infatti, ha scatenato una bufera contro Alex Belli accusandolo di aver commesso una cosa illegale. Rendere note delle conversazioni private, senza il consenso da parte delle persone coinvolte, è una cosa punibile legalmente. Con queste parole, dunque, la principessa ha lasciato intendere la volontà di avviare dei provvedimenti contro l’ex gieffino. Al momento, però, non si sa se a tali parole sia seguita davvero una denuncia oppure no.

Clarissa, infatti, in questi giorni era sparita dai social a causa di un intervento chirurgico al seno. Quest’oggi, però, è tornata attiva su Instagram ed ha svelato cosa ha fatto. La giovane è ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare il volume del suo decolleté. Questo era un complesso che aveva da sempre, per tale motivo, adesso ha trovato il coraggio di sottoporsi all’operazione. Tutto sembra essere andato nel migliore dei modi.