Uomini e Donne spoiler 23 maggio: scontro tra Gloria e Riccardo, Ida delusa

Gli spoiler della puntata di lunedì 23 maggio di Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio torneranno ad esserci gli esponenti del trono over. Dopo aver ampiamente dibattuto di Veronica Rimondi, infatti, saranno chiamati in causa i più grandi.

Tra Riccardo e Gloria ci sarà un confronto molto acceso, a seguito del quale la dama comunicherà una decisone. In merito ad Ida, invece, la donna dirà di essere rimasta molto delusa da Guarnieri. Ecco per quale motivo.

Scontro tra Riccardo e Gloria a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 23 maggio di Uomini e Donne vedremo che saranno chiamati in causa gli esponenti del trono over. L’attenzione si focalizzerà su Gloria e Riccardo. La dama siederà al centro dello studio per parlare sia con Guarnieri sia con Fabio. Per quanto riguarda il primo, i due hanno avuto un confronto dopo la precedente puntata. In tale occasione, Riccardo ha chiesto alla donna di dargli un’altra chance e di tornare ad uscire con lui.

Lei, però, non ne ha voluto sapere. Una volta tornata la linea allo studio, infatti, tra i due si aprirà un dibattito molto acceso. Al termine dello scontro, Gloria informerà il suo interlocutore di non voler più proseguire la sua conoscenza. La protagonista, infatti, deciderà di continuare ad uscire solamente con Fabio. Riccardo, chiaramente, rimarrà molto deluso, tuttavia, le polemiche non finiranno qui.

Ida delusa nella puntata del 23 maggio

Ad un certo punto della puntata del 23 maggio di Uomini e Donne, infatti, Ida Platano prenderà la parola e dirà a Riccardo di essere rimasta molto male per alcuni suoi comportamenti. Nello specifico, la donna non ha apprezzato il fatto che, dopo le recenti discussioni, lui le ha tolto il saluto. Dietro le quinte, infatti, quando si incontrano, Guarnieri fa finta di non vederla e questo non fa assolutamente piacere alla Platano.

Il cavaliere, però, si difenderà dicendo di essere ricorso a questo in quanto vuole evitare di creare equivoci con la dama. La sua paura, infatti, è quella che Ida possa illudersi anche solo se si scambiano qualche parola in amicizia. Naturalmente, la discussione si protrarrà per parecchio tempo e sarà arricchita dagli interventi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dei tronisti probabilmente non ci sarà abbastanza tempo per parlare, pertanto, loro verranno chiamati in causa nelle prossime puntate.