Oroscopo 22 maggio 2022, classifica: Cancro tranquilli, Capricorno temerari

Secondo l’oroscopo del 22 maggio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono pensare un po’ di più al futuro. I Capricorno dovrebbero riposarsi un po’, mentre i Pesci sono in bilico tra due fuochi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. I nati sotto questo segno sono molto tranquilli. State attraversando una fase di transizione che potrebbe portarvi a vivere dei momenti molto intensi. Soprattutto in amore è il momento di darsi da fare e rischiare tutto per tutto.

2 Toro. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, invece, cercate di non insistere troppo, vedrete che le cose verranno da sé. Allargate gli orizzonti per quanto riguarda il lavoro.

3 Ariete. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 22 maggio vi invita ad essere lungimiranti. Pensate di meno al presente e concentratevi sul vostro futuro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

4 Leone. I nati sotto questo segno potrebbero essere in attesa di un responso. Se state aspettando di capire in che direzione andare, forse è il caso di essere risoluti. Ricordate che seguire il proprio cuore non può mai essere reputata una cosa sbagliata.

5 Gemelli. Attenti ai vostri desideri, in quanto potrebbero condurvi verso una decisione alquanto obsoleta. In questo periodo vi state comportando in maniera piuttosto insolita, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non far insospettire nessuno.

6 Pesci. In questo momento vi sentite un po’ confusi. Ci sono troppe cose da prendere in considerazione, pertanto, potrebbe essere alquanto facile perdere il controllo e la concentrazione. Nei rapporti di coppia potreste essere un po’ ostili.

Previsioni astrali 22 maggio ultimi sei segni

7 Acquario. I vostri sogni non devono rimanere sempre nel cassetto. Questo è il momento di fare qualcosa attivamente per riuscire ad emergere. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo.

8 Capricorno. L’oroscopo del 22 maggio vi invita a rilassarvi un po’ in questa giornata. A partire da domani, invece, potrete darvi da fare. Siete molto temerari e pronti a mettervi in gioco. Continuate così e otterrete dei risultati.

9 Scorpione. Sia in amore sia nel lavoro potrebbe servirvi una pausa. In questi giorni siete stati una trottola tra le mille cose da fare, ma adesso è il momento di essere un po’ più risoluti. In amore non dovete fermarvi alle apparenze.

10 Bilancia. Cercate di pensare un po’ meno ai giudici altrui e concentratevi di più su quello che desiderate realmente. In amore e nel lavoro avete perso troppo tempo dietro a cose o persone che, in realtà, non facevano al caso vostro. Ora è tempo di cambiare.

11 Sagittario. Se siete dei liberi professionisti, forse è il caso di farvi qualche domanda in più. Qualche piccolo incidente di percorso potrebbe compromettere le vostre giornate, generando un certo malcontento.

12 Vergine. Imparate a mettere da parte l’orgoglio. Talvolta, proprio per cercare di portare avanti le vostre tesi, finite per commettere degli errori grossolani. In ambito professionale, invece, attenti alle persone di cui vi state fidando.