Oroscopo 23 maggio 2022: Leone curiosi, Acquario interessanti

Secondo l’oroscopo del giorno 23 maggio, i nati sotto il segno del Sagittario devono insistere per raggiungere i propri obiettivi. I Cancro sono desiderosi di affetto, mentre gli Acquario sono carismatici.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono un po’ contrarie. Tra oggi e domani potreste trovarvi a fare i conti con qualche scoperta inaspettata che potrebbe cambiare le vostre abitudini e il corso degli eventi. Cercate di mantenere la calma.

Toro. Non bisogna perdere la pazienza per le questioni futili. Mettete da parte l’orgoglio e cercate di risolvere le discussioni avute di recente con una persona cara. In ambito professionale state perdendo colpi, che succede?

Gemelli. Se fino a questo momento siete stati troppo titubanti su una situazione sentimentale, a partire da oggi potrebbero esserci dei cambiamenti interessanti. Siate un po’ più aperti alle nuove opportunità e ai nuovi incontri.

Cancro. L’oroscopo del 23 maggio vede i nati sotto questo segno alla ricerca di affetto. In amore sentite l’esigenza di ricevere, tuttavia, non dimenticatevi neppure di dare. In ambito professionale, invece, ci sono delle novità.

Leone. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase in cui si sentono particolarmente curiosi. Se fino a questo momento avete scarseggiato con lo spirito d’iniziativa, adesso potrete vedere dei risultati del tutto diversi.

Vergine. Tenete alto l’umore, anche quando le condizioni non lo permetterebbero. Ricordatevi che tenere il muso non vi aiuterà certamente a risolvere le faccende in sospeso, anzi, complicherà ulteriormente le situazioni.

Previsioni 23 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono volte nella vita in cui è necessario lasciarsi andare e altre in cui bisogna lasciar prevalere la ragione. Ebbene, in questo momento vi trovate in questa seconda ipotesi. Non prendere scelte azzardate, specie inerenti il vostro futuro.

Scorpione. La settimana comincia nel migliore dei modi. Vi sentite carichi e pronti a sfidare il mondo. In ambito sentimentale è meglio tenere a freno alcuni impulsi. Potreste essere spinti a prendere decisioni affrettate.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 maggio vi esortano a cominciare la giornata nel migliore dei modi. Non lasciatevi abbattere dai piccoli incidenti di percorso. Essi sono del tutto normali, pertanto, andate avanti.

Capricorno. Attenti ai nati sotto i segni d’acqua. Potreste rimanere piacevolmente colpiti da un segno di fuoco, ma la cosa potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Prima di lasciarvi andare, valutate attentamente la situazione.

Acquario. Siete particolarmente affascinanti in questo periodo. Lo charme e il carisma vi appartengono, pertanto, non dovrebbe essere molto complicato per voi riuscire ad ottenere dei risultati. Insistete finché potete.

Pesci. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. Venere favorisce i nuovi inizi. Sia dal punto di vista personale sia professionale è giunto il tempo di mettervi in gioco e di dimostrare quanto valete.