Isola dei Famosi, concorrente molto amato vuole abbandonare: chi è e cosa è successo

In queste ore, sui social si sta molto parlando dell’ipotesi secondo cui un concorrente dell’Isola dei Famosi possa decidere di abbandonare il gioco. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nella scorsa puntata del programma, Ilary Blasi ha informato i naufraghi di una decisione presa dalla produzione.

Così come già accaduto al GF Vip, anche in questa circostanza si è deciso di dare luogo ad un prolungamento della trasmissione. Questo, infatti, implica che i naufraghi debbano restare in Honduras un mese in più rispetto a quanto pattuito contrattualmente. Pertanto, i concorrenti sono chiamati a prendere una decisione e alcuni di loro sono molto titubanti.

Ecco chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi che vorrebbe abbandonare

In questi giorni, i naufraghi dell’Isola dei Famosi devono decidere se accettare il prolungamento del programma, oppure se andare via nella data stabilita da contratto. I protagonisti, dunque, stanno riflettendo molto a fondo sulla decisione da prendere e, un concorrente in particolare, pare stia valutando seriamente l’ipotesi di abbandonare l’Isola dei Famosi in maniera anticipata. La persona in questione è Alessandro Iannoni.

Il figlio di Carmen Di Pietro, infatti, si sta interrogando su quale sia la scelta giusta da prendere. Da un lato, vorrebbe continuare questa esperienza che certamente gli sta dando tanto e lo sta facendo maturare. Per contro, però, è molto stanco e affamato, pertanto, potrebbe non riuscire a resistere un mese in più rispetto a quanto si aspettasse. Ad ogni modo, Alessandro è tra i naufraghi più amati dal pubblico da casa e la produzione ne è perfettamente consapevole. Pertanto, gli autori metteranno in atto una manovra per far cambiare idea al giovane.

La mossa di Mediaset per fargli cambiare idea

Dato che il concorrente Alessandro pare voglia abbandonare l’Isola dei Famosi, la produzione ha deciso di attuare una manovra per convincerlo a cambiare idea. In particolar modo, in questi giorni sbarcherà in Honduras un amico molto stretto di Iannoni. Il giovane avrà il compito di convincere il suo amico a cambiare idea e a proseguire la sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Rivedere un volto familiare, al di là di mamma Carmen Di Pietro che è onnipresente, potrebbe spingere Alessandro a trovare la grinta e la forza dentro di sé per andare avanti. Molti telespettatori si augurano vivamente che questa manovra possa servire allo scopo di dissuadere il giovane. Staremo a vedere.