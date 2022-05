Manuel Bortuzzo fidanzato? La presunta ragazza rompe il silenzio: ecco che ha detto

Da un po’ di tempo si sta molto parlando di Manuel Bortuzzo e del fatto che pare sia già fidanzato con un’altra ragazza dopo Lulù Selassié. Il nuotatore è stato immortalato in compagnia di una giovane in atteggiamenti piuttosto complici.

Questo ha immediatamente fatto sorgere il sospetto che tra loro possa esserci del tenero. Dopo le numerose voci, dunque, la ragazza in questione ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stiano realmente le cose. Ecco cosa ha detto.

I rumor su Manuel Bortuzzo fidanzato

Dopo la fine della storia con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza, per cui molti hanno creduto potesse essersi già fidanzato. Numerosissime sono state le segnalazioni trapelate fino a questo momento sul loro conto, ma mai prima d’ora i due si erano sbilanciati sulla faccenda. In queste ore, però, ci ha pensato la ragazza in questione a fare un po’ di chiarezza. La protagonista si chiama Giulia Ramatelli.

Attraverso il suo account di Instagram, la giovane ha voluto parlare del suo rapporto con Manuel. A tal proposito, ha condiviso una serie di immagini in cui si vedono i due insieme. Tra le foto ce ne sono anche alcune che risalgono a un po’ di anni fa, prima che Manuel avesse il terribile incidente che lo ha costretto a stare su di una sedia a rotelle. Su tali immagini, poi, è presente un commento alquanto esplicito.

Chi è Giulia e cosa ha detto sulla loro storia

Giulia ci ha tenuto a precisare che tra lei e Manuel ci sia, in realtà, una splendida amicizia, che va avanti da anni. I due pare si siano conosciuti a nuoto, in quanto anche lei è un’atleta. Sin dal primo momento hanno subito riscontrato una certa sintonia, pertanto, da quel momento in poi si sono uniti e non si sono più staccati. Anche adesso, dunque, tra loro non ci sarebbe altro che una splendida amicizia.

La ragazza è apparsa anche piuttosto spazientita da tutti i rumor circolati in questi giorni sul loro conto e sul fatto che Manuel Bortuzzo potesse essersi già fidanzato. A tal proposito, la protagonista ha esortato gli assetati di gossip a stare tranquilli e a non viaggiare troppo con la fantasia senza basi concrete. Manuel, dal canto suo, si è chiuso in un rigido silenzio ed ha preferito non intervenire sulla faccenda.