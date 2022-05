Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, esce da galera: l’annuncio e le reazioni del web

In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cui l’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, è uscito da galera. L’uomo era stato arrestato alcuni mesi fa per aver violato un ordine restrittivo.

Da quel momento in poi, l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi non ha più fatto menzione della questione, dato che è in atto un procedimento legale. Ad ogni modo, a parlare della faccenda stavolta è stata la sorella di Umberto. Vediamo cosa ha detto.

Umberto D’Aponte esce da galera: l’annuncio della sorella

L’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, è uscito da galera. Il giovane era stato avvistato un po’ di tempo fa a seguito di svariate denunce emesse dalla sua ex. Guendalina, infatti, ha sempre ritenuto di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal suo ex compagno di vita. Proprio per tale ragione, riuscì ad ottenere un ordine restrittivo finalizzato a non far avvicinare Umberto a lei e alla sua famiglia.

Tale ordine, però, sembrerebbe essere stato violato da Umberto, il quale è finito in galera. Quest’oggi, però, è trapelata la notizia secondo cui l’uomo è finalmente tornato a casa. A dare questo annuncio è stata sua sorella, la quale ha registrato delle Instagram Stories per raccontare tutto. La protagonista, chiaramente, non ha potuto entrare nello specifico della faccenda, tuttavia, ci ha tenuto a ribadire di essere molto felice.

Come reagirà Guendalina Tavassi al rilascio del suo ex marito?

Finalmente per la loro famiglia sembrerebbe essere giunto un momento di tranquillità. La giovane, però, ci ha tenuto a precisare di non voler cantare vittoria troppo in fretta e di avere un certo timore nel dire ad alta voce quanto sia felice. Ad ogni modo, al momento, la cosa importante è che Umberto sia tornato a casa e possa gradualmente riprendere possesso della sua vita.

Guendalina Tavassi, dal canto suo, non è ancora a conoscenza di questi aggiornamenti in merito al suo ex marito. Non si sa se la naufraga dell’Isola dei Famosi verrà messa al corrente di tutto. Nel caso in cui questo dovesse accadere, non ci resta che attendere per vedere come reagirà. Intanto, sono molti gli utenti dei social che stanno commentando la faccenda. Al di sotto dell’ultima foto pubblicata da Umberto su Instagram infatti, si stanno distinguendo commenti di chi sta gioendo insieme a lui e di chi, invece, reputa ingiusta questa scelta.