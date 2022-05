Uomini e Donne spoiler 24 maggio: Ida in lacrime, Riccardo avanza una proposta

Nella puntata del 24 maggio di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della puntata di ieri. Per tale motivo, vedremo che cosa accadrà tra Ida e Marco. I due sono stati chiamati al centro dello studio da Maria De Filippi, la quale metterà la Platano spalle al muro.

La donna, allora, informerà il cavaliere che sta conoscendo di quelle che sono le sue intenzioni nei suoi riguardi. Successivamente, poi, si aprirà una discussione davvero molto accesa tra ida e Riccardo.

Lite tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 24 maggio di Uomini e Donne rivelano che Ida e Marco avranno un confronto. Dopo quello che è accaduto ieri con Riccardo, la donna prenderà la decisione di interrompere la conoscenza con il nuovo cavaliere. Quest’ultimo non prenderà di buon grado la cosa, al punto che tra loro scoppierà una discussione. Il protagonista, però, avrà un momento di confronto anche con Riccardo. Prima di lasciare lo studio, infatti, Marco si scaglierà contro Guarnieri dando luogo ad una lunga e pesante polemica.

Successivamente, poi, Ida confesserà che durante il ballo con Riccardo gli ha detto che nella vita non è mai troppo tardi. Lui, però, non le ha risposto. In studio, allora, scoppierà una grossa polemica. Tutti faranno pressione sui due spingendoli a rivelare cosa provano reciprocamente. Ida sembrerà essere più propensa a sbilanciarsi, ma Guarnieri sarà titubante e irremovibile.

La proposta di Guarnieri nella puntata del 24 maggio

Ad un certo punto della discussione, poi, Ida perderà il controllo e uscirà dallo studio dopo aver mandato a quel paese Riccardo. Quest’ultimo la inseguirà fuori e i due proseguiranno lì la discussione. Una volta rientrati in studio, poi, la Platano ammetterà di volerci mettere un punto definitivo. Maria e Armando proveranno a far ragionare i due protagonisti facendo leva sull’orgoglio che entrambi provano.

A quel punto, allora, i due decideranno di darsi un’altra chance. Nello specifico, Riccardo chiederà ad Ida di uscire insieme. Nella puntata del 24 maggio di Uomini e Donne, dunque, vedremo che tra i due ci sarà un punto d’incontro. Gemma Galgani, invece, deciderà di interrompere la conoscenza di Maurizio, il cavaliere giunto in trasmissione per corteggiarla. La dama, infatti, ammetterà di non nutrire nessun tipo di attrazione nei suoi riguardi, pertanto, preferisce finirla qui.