Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi, retroscena sull’addio: c’entra l’ex Umberto?

Nel corso della puntata del 23 maggio dell’Isola dei Famosi ci sono stati diversi addii, a fare maggiore sgomento è stato soprattutto quello di Guendalina Tavassi. L’influencer ha scelto di non continuare questa avventura e di abbandonare immediatamente il reality show incentrato sulla sopravvivenza.

La donna ha ammesso di avere delle ragioni piuttosto serie per cui è obbligata a tornare in Italia. Ma cosa c’è davvero dietro l’abbandono della soubrette? A quanto pare c’entrerebbe il suo ex Umberto D’Aponte.

Guendalina sceglie di lasciare l’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati posti dinanzi una scelta, ovvero, andare avanti malgrado il prolungamento oppure andare via, a prendere questa seconda strada è stata anche Guendalina Tavassi. La donna, a malincuore, ha detto di essere costretta ad abbandonare il programma in quanto ci sono delle faccende troppo serie da sbrigare al di fuori. Ilary Blasi ha provato a convincere la protagonista a cambiare idea facendola parlare anche con suo padre.

Tra i due, però, è scoppiata quasi una discussione in quanto Guendalina è stata irremovibile ed ha scelto di tornare dai suoi figli. Sia in studio sia da casa sono stati davvero in molti a rimanere male per la sua decisione. In molti, dunque, hanno cominciato a chiedersi che cosa possa celarsi dietro l’abbandono forzato dell’influencer di questo reality show a cui teneva davvero moltissimo. A quanto pare, c’entrerebbe il suo ex Umberto D’Aponte.

Cosa si cela dietro l’abbandono della Tavassi?

Nella giornata del 23 maggio è trapelata la notizia secondo cui Umberto fosse stato scarcerato. L’uomo era finito in galera a seguito di alcune denunce per maltrattamenti sporte da Guendalina ai suoi danni. Su di lui, inoltre, c’era anche un ordine restrittivo, probabilmente violato. Ad ogni modo, in questi giorni l’uomo è stato rilasciato ed ha potuto fare ritorno a casa sua.

Molto probabilmente, quindi, la vera motivazione per cui Guendalina Tavassi ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi risiede nella necessitò di stare con i suoi figli in questo momento così particolare. Lei stessa ha lasciato intendere che si trattasse proprio di questo, sta di fatto che ha ammesso di avere delle faccende serie da sbrigare di cui non poteva parlare. A quanto pare, la showgirl non avrebbe continuato a cuor leggero questa esperienza sapendo che il suo ex fosse libero e, dunque, avrebbe potuto avvicinarsi ai suoi figli senza di lei.