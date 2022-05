Isola dei Famosi nella bufera dopo il prolungamento: “Tutto rovinato” cosa è successo

L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta volgere al termine lunedì 23 maggio, ma poi si è optato per un prolungamento dell’edizione in corso fino al 27 giugno. I naufraghi, così, sono stati chiamati a decidere se andare avanti e firmare un nuovo contratto, oppure se ritirarsi.

Ebbene, ben quattro persone hanno deciso di abbandonare il gioco e sono state: Licia Nunez, Blind, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Soprattutto gli abbandoni del figlio di Carmen Di Pietro e della sorella di Edoardo hanno sollevato un bel polverone. Sul web, infatti, è in atto una protesta contro il programma. Vediamo cosa è successo.

Alessandro e Guendalina lasciano l’Isola a causa del prolungamento: scoppia il caos

Il prolungamento dell’Isola dei Famosi di circa un mese non sembra essere stato in grado di sortire gli effetti sperati. Ben quattro concorrenti, infatti, hanno deciso di abbandonare e di uscire nella data prevista dal contratto, ovvero, il 23 maggio. Soprattutto la dipartita dal programma di due persone ha sollevato un certo sgomento. Le uscite di Alessandro e Guendalina, infatti, hanno deluso parecchio il pubblico da casa, che ha cominciato a protestare contro il reality show.

Soprattutto su Twitter, diverse persone hanno commentato le dinamiche della puntata asserendo che con il prolungamento sia stato rovinato tutto. In molti avrebbero voluto vedere Iannoni e la Tavassi arrivare fino alla fine e, perché no, anche vincere. A causa dell’estensione di questa edizione, però, i due hanno abbandonato e, quindi, non potranno mai giocarsi la finale.

Web in protesta contro l’Isola die Famosi: cosa è successo

Da questi episodi accaduti ieri all’Isola dei Famosi, molti utenti del web hanno colto la palla al balzo per accusare gli autori dei reality che decidono di optare per il prolungamento dei programmi. Così come accaduto anche per il GF Vip, infatti, a causa di queste estensioni si vanno perdendo dei protagonisti che, in realtà, sono fondamentali all’interno di un programma.

Il malcontento è stato piuttosto diffuso, pertanto, adesso bisogna capire quale sarà la reazione di Mediaset. L’azienda deciderà di apportare un cambio di rotta sulla faccenda evitando di prolungare i reality oltre la data contrattuale prevista? Ricordiamo che all’Isola è stato apportato un allungamento di un solo mese, mentre al GF Vip si è arrivati anche a tre mesi. Il pubblico, però, è stanco di questo modo di agire. Ci saranno delle modifiche oppure no? Vedremo.