Uomini e Donne, torna un ex cavaliere del trono over molto amato: ecco di chi si tratta (FOTO)

Uomini e Donne sta per volgere al termine, tuttavia, pare che nelle ultime registrazioni del talk show pomeridiano sia tornato nel parterre un ex cavaliere del trono over molto amato. A diffondere questa notizia è stato l’influencer Amedeo Venza, che spesso ha ripreso tra le sue Instagram Stories i momenti più divertenti inerenti quest’uomo.

Ma di chi si tratta? Il suo nome è Francesco Turco ed è stato per molto tempo al centro dell’attenzione per i suoi modi di fare decisamente eclettici e fuori dalle righe. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il grande ritorno di Francesco Turco a Uomini e Donne

Mercoledì 1 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne, ma Maria De Filippi pare abbia in serbo per i telespettatori un colpo di scena, ovvero, il ritorno di un ex cavaliere. Il 18 e il 19 maggio 2022 sono state effettuate le ultime due registrazioni della stagione del talk show pomeridiano. In tale occasione, sono state registrate le scelte dei due tronisti, Luca Salatino e Veronica Rimondi e molti nodi sono venuti al pettine. Specie al trono over, c’è stato un confronto definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Al di là degli argomenti trattati, però, pare che la conduttrice abbia voluto regalare un’ultima sorpresa ai telespettatori della trasmissione. Tra i presenti del parterre maschile del trono over, infatti, sembrerebbe essere stato avvistato Francesco Turco. Lui ha preso parte qualche anno fa al talk show e, in men che non si dica, si è fatto subito amare moltissimo dagli spettatori.

L’ex cavaliere pronto a cimentarsi in nuove avventure?

L’ex cavaliere, che pare sia tornato a Uomini e Donne, si è sempre contraddistinto per il suo modo di parlare alquanto divertente e per i suoi ragionamenti un po’ contorti. Tantissimi sono stati i meme che gli utenti dei social hanno realizzato su di lui, in quanto sia il suo aspetto, sia il suo modo di parlare hanno sempre generato molto sgomento. Ad ogni modo, la presentatrice pare abbia deciso di chiudere in bellezza quest’annata determinando il ritorno di Francesco.

Per il momento, chiaramente, è poco probabile che l’uomo abbia già avuto la possibilità di interagire con qualche dama. Molto probabilmente, infatti, assisteremo a dinamiche sul suo conto a partire dalla prossima stagione del programma. Come di consueto, infatti, la trasmissione si ferma per circa tre mesi e farà ritorno verso metà settembre.