Ida Platano chiude con Marco a Uomini e Donne, lui si vendica: ecco che ha fatto

Nella puntata del 24 maggio di Uomini e Donne abbiamo assistito al confronto finale tra Ida Platano e Marco. La storia tra i due è giunta al capolinea in quanto la dama ha ritenuto opportuno interrompere tutto a causa di quello che ancora prova per Riccardo Guarnieri.

Tale decisione, però, pare non sia stata molto gradita da Marco che, in una recente intervista, ha deciso di “vendicarsi” della Platano portando alla luce degli altarini sul suo conto. Ecco cosa è successo.

Ecco perché è finita tra Marco e Ida

La frequentazione tra Ida Platano e Marco è giunta al termine. Tra i due sembrava essere sbocciato qualcosa di estremamente importante, tuttavia, qualcosa è andato storto. Molto probabilmente, le ingerenze di Riccardo Guarnieri hanno spinto la dama a prendere la drastica decisione di interrompere la nuova frequentazione. Marco, però, non sembra essere rimasto molto entusiasta di questa scelta, sta di fatto che in puntata ha anche pesantemente attaccato Riccardo.

Lo sfogo, però, è proseguito lontano dalle telecamere del talk show pomeridiano. Il cavaliere, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato ciò che pensa davvero di Ida. A tal proposito, ha ammesso di essere giunto in trasmissione in quanto fortemente incuriosito da lei. Durante le loro esterne, Ida sembrava essere abbastanza propensa ad iniziare una nuova relazione. Tuttavia, la presenza opprimente di Riccardo l’ha dissuasa.

Marco si vendica della Platano e di Riccardo a Uomini e Donne?

Il fatto che Guarnieri abbia provato in tutti i modi ad intromettersi in questa loro conoscenza ha spinto la dama ad andare in confusione. Secondo Marco, Ida Platano in cuor suo ha sempre amato Riccardo Guarnieri e, probabilmente, lo amerà sempre. Tuttavia, se Ida sembra essere presa dal suo ex, quest’ultimo sarebbe spinto solamente dal suo ego e dalla voglia spasmodica di attenzioni.

Nel corso dell’intervista, poi, Marco ha ammesso che, oltre a Ida, aveva puntato gli occhi anche su un’altra dama. Si tratta di Gloria, la quale ha da poco chiuso la conoscenza con Guarnieri. Marco, dunque, potrebbe consumare la sua “vendetta” ai danni di Ida e Riccardo chiedendo alla dama di uscire insieme. Per il momento, per, pare che l’ex della Platano abbia lasciato il parterre di Uomini e Donne. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se cambierà idea e tornerà in trasmissione per conoscere Gloria.