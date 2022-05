Ilary Blasi lite con gli autori dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato alcuni episodi accaduti dietro le quinte dell’Isola dei famosi, come ad esempio una lite con gli autori. La conduttrice è stata un vero fiume in piena ed ha svelato anche quelli che sono stati gli episodi più imbarazzanti che le sono capitati.

Di gaffe ne ha fatte moltissime, tuttavia, ce ne sono state alcune che l’hanno segnata profondamente. Vediamo, dunque, tutto quello che ha raccontato la moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi svela la lite avvenuta con gli autori dell’Isola dei Famosi

Nel corso di una recente intervista, Ilary Blasi ha svelato una lite avvenuta con gli autori dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. L’episodio si è consumato qualche puntata fa, quando la conduttrice, nel leggere un elogio a Ilona Staller, disse erroneamente “scoreggia” invece di “scoraggia”. In quell’occasione, la donna non riuscì a portare a termine la lettura, sta di fatto che ci pensarono Vladimir Luxuria e Nicola Savino a continuare la conduzione al suo posto in quel momento.

Ebbene, mentre Ilary non riusciva a trattenere le risate, dietro le quinte gli autori l’hanno redarguita. Per tutto il tempo, infatti, lo staff non faceva altro che esortare la conduttrice a tornare seria, ma lei non riusciva, pertanto, si è guadagnata una bella strigliata da parte degli autori. Questo, però, non è stato l’unico episodio durante il quale Ilary ha perso il controllo.

La Blasi porta alla luce altre gaffe e retroscena sul suo lavoro

Altri momenti estremamente esilaranti sono stati quando, durante la conduzione di un GF Vip, disse ad Ignazio Moser di entrare “in Cecilia”, invece che in cucina. O, ancora, quando durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi disse di aprire il collegamento con “la patata”, invece che con “la palapa”. Insomma, le gaffe sembrano essere all’ordine del giorno per la moglie di Francesco Totti, ne è un altro esempio la caduta dallo sgabello di qualche puntata fa dell’Isola.

Ad ogni modo, nel corso di questa esperienza come conduttrice del reality show incentrato sulla sopravvivenza, Ilary ha ammesso di trovarsi molto in sintonia con Vladimir e Nicola. I due opinionisti, infatti, riescono ad essere perfettamente sincronizzati con lei, facendole da spalla anche nei momenti più imbarazzanti. Infine, in merito al rapporto con Alvin, Ilary ha chiarito che non è vero che non si sopportano, anzi. Questo è semplicemente il loro modo di scherzare e di prendersi in giro.