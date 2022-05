Matteo Ranieri e Luca Salatino svelano: ecco cosa faranno insieme dopo Uomini e Donne

In queste ore, Matteo Ranieri ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dello splendido legame che lo unisce a Luca Salatino. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e, nel giro di poco tempo, sono subito riusciti a legare.

Anche ora che la loro avventura nel talk show di Canale 5 è giunta al termine, i due stanno continuando a sentirsi e a vedersi. Matteo, infatti, ha svelato anche un progetto che hanno in mente di realizzare molto presto.

Ecco il progetto di Luca Salatino e Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Il legame tra Matteo Ranieri e Luca Salatino sembra destinato davvero a durare a lungo. Spesso capita che i tronisti siano in competizione tra loro a causa delle corteggiatrici, ma per i due è stato completamente diverso. Durante l’esperienza a Uomini e Donne si sono sempre fatti forza a vicenda e anche adesso che il loro percorso è finito stanno continuando. Matteo ha ammesso di reputare Luca quasi come un fratello. I due si sentono continuamente.

A causa del lavoro e della distanza, chiaramente, non riescono a stare a stretto contatto, tuttavia, riescono a sentirsi e a vedersi con delle videochiamate. Ad ogni modo, allo scopo di trascorrere un po’ di tempo insieme, Ranieri ha svelato di voler progettare una vacanza con Salatino e le loro rispettive scelte. Al momento, però, non sono ancora riusciti ad organizzarsi in quanto aspettano di sapere quando avranno le ferie, in modo da poter conciliare tutte le loro disponibilità.

Valeria fa delle allusioni sulla scelta di Luca

Ricordiamo che Matteo Ranieri ha scelto Valeria, mentre Luca Salatino, ha già scelto, tuttavia, la puntata non è ancora andata in onda. Proprio per tale motivo, il ragazzo non si è potuto sbilanciare più di tanto nel corso dell’intervista. Tuttavia, si è limitato a dire di voler organizzare delle uscite a quattro. Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Valeria. La ragazza ha ammesso che Luca e la sua scelta faranno sicuramente parte della loro vita.

Matteo e Luca sono profondamente legati e la compagna di Ranieri si augura che anche la scelta di Saltino tenga molto a lui e ai suoi bisogni. A tal proposito, ha definito l’attuale tronista di Uomini e Donne come un ragazzo straordinario e si augura che la persona con cui uscirà dalla trasmissione sia alla sua altezza.