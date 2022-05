Uomini e Donne spoiler 25 maggio: sfilata, ospiti e chiusura di una storia

Nella puntata del 25 maggio di Uomini e Donne assisteremo ad alcuni momenti piuttosto esilaranti. In primo luogo vedremo che il capitolo Ida e Riccardo, che si è aperto un po’ di puntate fa, verrà finalmente archiviato.

Al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, la quale prenderà una decisione in merito al cavaliere Maurizio. In studio, poi, ci saranno due ospiti speciali, che si sono conosciuti quest’anno all’interno del talk show pomeridiano. Infine, sarà il momento della sfilata degli uomini.

Decisione per Gemma a Uomini e Donne e sfilata

Gli spoiler della puntata del 25 maggio di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Gemma. La dama ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere in una scorsa puntata, pertanto, racconterà come siano andate le cose tra loro. La donna ammetterà di essere uscita con lui, tuttavia, non ha sentito nessuna spinta per andare avanti. Tra loro, dunque, la conoscenza volgerà al capolinea. Successivamente, poi, sarà il momento della sfilata degli uomini.

Il titolo sarà “L’arte della seduzione”. Tra i primi ad esibirsi ci sarà Riccardo Guarnieri, il quale darà luogo ad uno spettacolino in cui coinvolgerà anche Ida Platano. Poco alla volta, poi, si esibiranno tutti gli altri esponenti del parterre maschile che hanno deciso di partecipare a questo momento goliardico. Il tutto, chiaramente, sarà condito dai commenti dei presenti in studio e di Gianni Sperti, unico opinionista di queste puntate.

Massimiliano e Nadia ospiti nella puntata del 25 maggio

Nel corso della puntata del 25 maggio di Uomini e Donne, poi, apprenderemo anche il nome del vincitore della sfilata. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà Alessandro, l’ex di Pinuccia, il quale verrà accolto da una standing ovation dei presenti. A pieni voti, dunque, il protagonista sbaraglierà tutta la concorrenza. Ad un certo punto della puntata, poi, saranno chiamati in studio anche due ex esponenti del parterre, ovvero, Nadia e Massimiliano.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne qualche mese fa ed hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori. In studio, dunque, racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. In particolar modo, i due diranno di essere andati a convivere e che tutto sembra stia procedendo a gonfie vele. Non è escluso che durante questo blocco possa intervenire anche Gemma Galgani, che non ha mai nutrito molta simpatia nei confronti di Nadia.