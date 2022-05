Guendalina Tavassi torna sui social dopo l’Isola dei Famosi: “Sto male” cosa è successo (VIDEO)

In queste ore, i naufraghi che hanno deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi a causa del prolungamento sono tornati sui social e tra questi c’è anche Guendalina Tavassi. L’influencer ha registrato dei video in cui è tornata attiva sul suo account ed ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta.

La donna, però, ci ha tenuto a spiegare anche come stiano andando i primi momenti lontano dalle spiagge honduregne e non ha esitato a palesare delle difficoltà. Malgrado la gioia di riabbracciare i suoi figli e la sua famiglia, infatti, ci sono stati dei problemi.

Il ritorno di Guendalina Tavassi sui social

Guendalina Tavassi è tornata sui social dopo aver deciso volontariamente di abbandonare l’Isola dei Famosi. La donna ha spiegato di avere delle motivazioni piuttosto serie che l’hanno portata a scegliere di interrompere la sua esperienza nel reality show. In molti hanno immediatamente collegato questa decisione con la scarcerazione del suo ex Umberto D’Aponte, finito in galera proprio a seguito di alcune denunce sporte dall’influencer.

Ad ogni modo, senza entrare nel merito di faccende piuttosto incresciose e tralasciando quelle che sono le reali cause che hanno spinto la concorrente ad andare via, vediamo come sta Guendalina. Quest’ultima ha registrato dei video in cui si è detta felicissima di poter tornare alla sua vita. Nel momento in cui ha registrato i filmati era ancora nella camera d’hotel, pronta a salire sul pullman che l’avrebbe condotta in aeroporto.

I malori dell’influencer dopo l’Isola dei Famosi

In tali clip, Guendalina Tavassi ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata durante questa esperienza all’Isola dei Famosi. In seguito, poi, ha spiegato di aver trascorso queste ore interamente a mangiare, per cui è stata male. I naufraghi, infatti, non sono abituati a nutrirsi molto, pertanto, mangiare enormi quantità di cibo tutte insieme porta il corpo ad avere delle reazioni sbagliate.

Guendalina, infatti, ha ammesso di aver vomitato. Malgrado questo, però, la felicità di poter riabbracciare i suoi cari è più forte. Successivamente, poi, la donna ha inquadrato anche gli altri eliminati, tra cui Alessandro Iannoni. Anche lui è tornato sui social ed ha voluto fare subito una dedica a sua madre. Ieri, infatti, era il compleanno di Carmen Di Pietro e il giovane le ha fatto gli auguri e le ha dedicato una ciambella, mangiata allegramente alla salute della donna.