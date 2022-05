Isola 2022, Alessandro Iannoni, il papà svela retroscena sull’abbandono: c’entrano i soldi

Subito dopo l’abbandono di Alessandro Iannoni dall’Isola dei Famosi, il papà ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato di suo figlio. Giuseppe pelato alcuni retroscena in merito alla decisione del giovane di abbandonare il reality show.

Inoltre, ne ho approfittato per spendere qualche parola per descrivere il carattere e il modo di pensare del ragazzo. Alessandro, infatti, non è il ragazzo tutto casa e studio come potrebbe sembrare. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Il retroscena sull’abbandono di Alessandro dell’Isola dei Famosi

Giuseppe Iannoni, papà di Alessandro, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato l’abbandono del ragazzo dell’Isola dei Famosi. Lunedì scorso, il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di lasciare il programma per esigenze di studio. Il giovane doveva tornare all’università, avendo scelto un corso di laura piuttosto difficile poiché interamente in inglese, non può permettersi altre distrazioni. La sua scelta, seppur deludente per i suoi fan, è stata piuttosto apprezzata da molti telespettatori.

Sulla faccenda è intervenuto anche il padre dell’ex naufrago. Giuseppe ha detto che suoi figlio è un ragazzo molto responsabile. Il giovane sa perfettamente i sacrifici, anche economici, che stanno facendo i genitori per lui per permettergli di studiare e di realizzare i suoi sogni. Proprio in virtù di questo, si sente molto orgoglioso per il percorso fatto da suo figlio e per la decisione matura di andare via.

Ecco chi è davvero Alessandro Iannoni: il papà svela tutto

Dietro l’abbandono di Alessandro Iannoni dell’Isola 2022, dunque, pare ci siano anche motivazioni economiche stando a quanto rivelato da suo papà. Nel corso dell’intervista, poi, Giuseppe ha spiegato anche alcuni retroscena sul carattere del figlio. Quest’ultimo è un ragazzo molto determinato, che difficilmente cambia idea quando si mette qualcosa in testa. Proprio per tale motivo, Alessandro non è affatto succube della madre, anzi.

Nella sua vita privata, inoltre, non sono annoverati solo lo studio e i rapporti con Carmen, ma Iannoni junior ha anche una vita sociale molto sviluppata. Ha tanti amici, ama uscire e divertirsi in loro compagnia. Lui è un ragazzo semplice, come molti altri, che non è affatto abituato alla notorietà. Per tale motivo, papà Giuseppe lo ha preparato al fatto che, d’ora in avanti, nulla sarà come prima. Quando cammineranno per strada verranno fermati, cosa a cui Alessandro deve necessariamente abituarsi.