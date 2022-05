Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: tutti i dettagli sul ruolo, quanto resterà e contratto

In questi giorni è stata confermata la notizia secondo cui Soleil Sorge prenderà parte all’Isola dei Famosi. Tale informazione era stata precedentemente smentita ma, a quanto pare, gli autori del reality show sono riusciti a convincerla.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto sembrava, la giovane non sarà una concorrente ufficiale a tutti gli effetti. Il suo sarà un ruolo piuttosto particolare. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso sul suo sbarco, sulla durata e altre informazioni.

Quando sbarcherà e quanto resterà Soleil all’Isola dei Famosi

Dopo aver partecipato ad una precedente edizione dell’Isola dei Famosi e al GF Vip 6, Soleil Sorge si appresta a tornare nel reality show incentrato sulla sopravvivenza. Erano settimane in cui non si faceva altro che parlare di questa notizia. Essa era stata in un primo momento sganciata e poi successivamente smentita. Ad ogni modo, adesso è divenuta una notizia ufficiale. Soleil sbarcherà nel reality show insieme a Vera Gemma. Il suo, però, sarà un ruolo molto particolare.

Innanzitutto, lo sbarco dell’influencer in Honduras dovrebbe essere previsto già per il prossimo lunedì. In questi giorni, infatti, la protagonista pare sia in quarantena in modo da garantire la sicurezza di tutti i concorrenti e dello staff. Trascorso tale periodo, poi, potrà finalmente sbarcare sull’isola. La giovane, però, sarà con i naufraghi per un periodo di tempo estremamente limitato. Al momento, infatti, pare che la sua permanenza durerà solo una settimana.

Il ruolo della Sorge e il nuovo look

Per ora non ci sono altri aggiornamenti in merito, tuttavia, considerando che all’Isola dei Famosi “tutto può cambiare” è probabile che la produzione decida di prolungare la permanenza di Soleil Sorge. In merito al ruolo, invece, pare che la giovnae abbia firmato un contratto per prendere parte al programma come guest star. Lei avrà il compito di scuotere un po’ i naufraghi e di creare delle dinamiche.

A causa dell’uscita di scena di molti protagonisti, tra cui Alessandro e Guendalina, l’arrivo di un po’ di novità dovrebbe essere di grande aiuto per risollevare gli animi. Ad ogni modo, Soleil è estremamente pronta per cimentarsi in questa nuova avventura. Per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un nuovo look. In particolare, ha fatto le treccine ai capelli, pertanto, sarà con questo look un po’ hippy che raggiungerà gli attuali concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi.