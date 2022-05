Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli lancia una stoccata a Ilary Blasi: ecco che ha detto

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui ha sganciato una piccola stoccata contro l’Isola dei Famosi e Ilary Blasi. L’ex opinionista del GF Vip ha svelato anche un retroscena su un nuovo progetto al quale sta lavorando.

In particolar modo, la moglie di Paolo Bonolis ha detto di essersi trasformata in una sorta di succursale dei concorrenti della precedente edizione del reality show di Canale 5. Vediamo per quale motivo e tutto quello che ha rivelato.

La stoccata di Sonia all’Isola dei Famosi

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stata pubblicata un’intervista fatta a Sonia Bruganelli in cui ha parlato anche dell’Isola dei Famosi. La donna ha commentato soprattutto la scelta dei naufraghi di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Nello specifico, ha ammesso che, ormai, il programma ha letteralmente “svuotato” casa dando luogo a dei salottini composti da persone quali Carmen Di Pietro, Ilona Staller e altre.

La Bruganelli, dunque, ha lasciato intendere che la produzione del programma sarebbe stata un po’ manchevole di creatività e di spirito d’iniziativa. In merito agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, invece, Sonia non ha avuto nulla in contrario, anzi. La donna ha ammesso di nutrire molta stima soprattutto per Nicola, il quale si sta rivelando una spalla fondamentale per Ilary Blasi. Questo è un po’ quello che accadeva tra Adriana Volpe e Alfonso Signorini al GF Vip.

La Bruganelli svela un importante progetto con un ex gieffino

Sonia Bruganelli non ha speso solo parole sull’Isola dei Famosi, ma ha tirato in ballo anche il GF Vip. In particolar modo, ha detto che la sua agenzia si è trasformata in una succursale di tale reality show. Una volta concluso il programma, infatti, gli agenti di quasi tutti gli inquilini hanno provato a mettersi in contatto con lei chiedendo di avviare collaborazioni. Con alcuni di loro Sonia ha piacere di collaborare, ma con altri proprio no.

Ad ogni modo, ad un certo punto la moglie di Paolo Bonolis ha fatto uno spoiler su un suo progetto futuro. Nello specifico, ha contattato un ex concorrente del reality show, che è sempre stato il suo preferito, e gli ha chiesto di avviare un nuovo progetto insieme. Al momento non ha potuto fare ulteriori spoiler sulla faccenda e non ha potuto neppure fare il nome della persona in questione. Non ci resta che attendere, quindi, per saperne di più.