Francesca De Andrè, racconto choc delle violenze subite dall’ex: “Ero tumefatta, in codice rosso”

In queste ore, Francesca De Andrè ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui ha fatto un racconto choc in merito alle violenze subite dal suo ex compagno. Un po’ di settimane fa, l’ex concorrente del GF Vip aveva pubblicato delle Instagram Stories che avevano generato molta preoccupazione.

Nello specifico, aveva ammesso di trovarsi in uno stato psico-fisico davvero difficile. All’epoca non aveva spiegato altro, ma in queste ore ha raccontato tutto al magazine di Alfonso Signorini. Ecco il racconto scioccante.

Francesca De Andrè racconta le violenze subite

Francesca De Andrè ha raccontato di aver subito delle violenze verbali e fisiche dal suo ex. Un po’ di tempo fa la giovane aveva conosciuto questo ragazzo, del quale subito si era innamorata. La fase idilliaca, però, è subito stata spazzata via dalla presenza di comportamenti assolutamente deplorevoli da parte di lui. In alcuni momenti entrambi sembravano felicissimi, ma in altri Francesca si è trovata di fronte un mostro.

Il ragazzo in questione, infatti, l’ha maltrattata e picchiata più volte. Lei, però, non lo ha mai denunciato in quanto sperava che la situazione potesse rientrare e che l’uomo potesse rinsavire. Questo, però, non è mai avvenuto. L’apice, infatti si è toccato nell’ultima discussione che i due hanno avuto. Ad un certo punto, la persona in questione ha perso letteralmente il controllo e l’ha quasi ammazzata di botte. Francesca è finita sdraiata sul pavimento, con il corpo tumefatto e priva di sensi.

La corsa in ospedale della De Andrè in gravi condizioni

Durante il racconto choc inerente le violenze subite, Francesca De Andrè ha svelato che il suo ex l’avesse continuata a picchiare anche mentre lei era incosciente. Ad intervenire in suo soccorso è stata una vicina, che ha sentito le grida ed ha chiamato i carabinieri. In quel momento, l’uomo è stato arrestato in quanto colto in flagranza di reato. Successivamente, poi, l’ex gieffina è stata portata in ospedale in codice rosso.

Il corpo era completamente deturpato e la TAC aveva evidenziato anche un trauma cranico piuttosto importante. Adesso l’incubo è finito, ma nella mente di Francesca continua a restare una ferita insanabile. Ad aiutarla in questo periodo così complicato ci sono stati solamente i suoi amici Daniele e Cristiana. La famiglia, invece, pare l’abbia completamente abbandonata. Anche per questo motivo la De Ansdrè è ancora molto turbata.