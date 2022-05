Uomini e Donne spoiler 26 maggio: Tina ritorna, duro scontro con Ida e Riccardo

Gli spoiler della puntata di oggi, 26 maggio, di Uomini e Donne rivelano che Tina Cipollari tornerà finalmente in studio. Durante le precedenti puntate la dama è stata assente, per ragioni che non sono mai state svelate dalla padrona di casa.

Ad ogni modo, oggi tornerà e sarà più carica che mai. La donna, infatti, si scontrerà duramente con Ida e Riccardo per il comportamento ambiguo che continuano ad assumere. Vediamo cosa accadrà.

Bufera a Uomini e Donne tra Ida, Riccardo e Tina

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Tina ritornerà a ricoprire il suo solito ruolo di opinionista. La donna apprenderà in puntata tutto quello che è successo nei gironi scorsi tra Ida e Riccardo e non potrà fare a meno di dire la sua. In particolar modo, la donna si scaglierà contro i due protagonisti generando un vero e proprio putiferio. Nel frattempo, Guarnieri e la Platano si comporteranno in maniera davvero altalenante.

Dopo quello che è accaduto nei gironi scorsi, i due hanno deciso di uscire insieme per poter parlare di tutte le faccende in sospeso che hanno. Come era molto prevedibile, però, l’uscita non è andata esattamente nel modo sperato. I due non sono riusciti a trovare nessun punto d’incontro, per tale ragione, non hanno fatto altro che litigare anche mentre erano fuori.

Novità per Gemma nella puntata del 26 maggio

In studio, i due si confronteranno nuovamente, ma tra loro non sembrerà possibile trovare nessun ricongiungimento. Malgrado la presenza di sentimenti ancora forti tra loro, la loro incompatibilità caratteriale riesce sempre ad avere la meglio. Per tale motivo, in studio scoppierà il caos. Tina Cipollari darà letteralmente di matto e recupererà tutto quello che non ha fatto nei giorni di assenza.

Su di un altro versante, poi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 26 maggio, vedremo che Gemma Galgani riceverà la visita di un nuovo cavaliere. Lui è di Caserta e, dopo averlo ascoltato, la donna deciderà di tenerlo. Ricordiamo che la dama bianca ha recentemente interrotto la conoscenza con Maurizio dichiarando di non nutrire nessun interesse nei suoi confronti. Inoltre, questa è la registrazione in cui Luca ha fatto la sua scelta. Tuttavia, questo fatidico momento non andrà in onda nella puntata di oggi ma, probabilmente, sarà trasmesso tra venerdì o al massimo lunedì.