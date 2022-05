Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei famosi fa una scoperta su Edoardo e Nicolas: “Che stro…”

Guendalina Tavassi è tornata alla normalità dopo l’Isola dei Famosi, ma i suoi pensieri sono sempre rivolti all’Honduras, principalmente a Edoardo e Nicolas. Proprio guardando uno dei soliti daytime, l’influencer ha fatto una scoperta inaspettata.

I due naufraghi, infatti, hanno deciso di costruire una bambola di pezza che rassomigliasse a Guendalina. La donna non ha potuto fare a meno di commentare in modo esilarato e pungente tale scelta. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Ecco cosa ha fatto Guendalina una volta tornata a casa

In queste ore, Guendalina Tavassi ha ripreso possesso dei suoi social e della sua vita, nei suoi pensieri, però, ci sono sempre suo fratello Edoardo e qualche ex compagno d’avventura, come Nicolas. L’influencer ha immortalato sui social il suo rientro a casa e la splendida sorpresa che le ha organizzato il suo fidanzato. Nella maggior parte delle Instagram Stories pubblicate, la donna inquadra sempre cibi.

Dopo la fame sofferta in Honduras, infatti, la protagonista si sta godendo la normalità e i piccoli piaceri della vita. Allo stesso tempo, però, si sta godendo anche i confort di casa sua, come ad esempio un letto morbido su cui dormire e una bella tisana. La tv, però, è sempre accesa sul daytime dell’Isola dei Famosi e proprio mentre guardava la messa in onda, si è resa conto di una cosa fatta da alcuni suoi compagni d’avventura.

La Tavassi fa una scoperta su Edoardo e Nicolas

Edoardo e Nicolas, infatti, hanno realizzato una bambola volta a rappresentare Guendalina Tavassi. A tale oggetto sono stati aggiunti il costume e la bandana, tipici indumenti che indossava l’influencer. Ad un certo punto, però, il fratello della donna ha detto ironicamente che avrebbe voluto bruciare il copricapo che era solita indossare sua sorella. Nell’apprendere questo dibattito, Guendalina non ha potuto fare a meno di commentare.

L’ex naufraga, infatti, ha dato degli “stro…” ai suoi due ex compagni d’avventura e successivamente li ha esortati a non bruciare nulla in quanto la bambola fosse bellissima. Guendalina, poi, ha voluto fare una dedica a suo fratello. Nello specifico, si è ripresa mentre mangiava della pizza e delle patatine fritte, cibo preferito dal giovane. Il tono della donna era chiaramente sarcastico e volto a pungere il fratello su un tasto che è sempre molto dolente per i concorrenti dell’Isola dei Famosi, ovvero, il cibo.