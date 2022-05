Nina Moric contro suo figlio Carlos: “Preferirei se fosse morto” web scioccate dalle gravi frasi (FOTO)

In queste ore, Nina Moric ha letteralmente perso il controllo sui social ed ha pronunciato delle frasi piuttosto forti su suo figlio Carlos. La donna è stata colta da un attacco di ira nel momento in cui si è ritrovata a dover riordinare tutti gli scatoloni conservati contenenti oggetti suoi e di Carlos.

La modella, infatti, sperava che, una volta passata la bufera, il figlio si facesse vivo e andasse a vivere anche con lei. Questo, però, non è mai accaduto, così la Moric si è ritrovata ad avere decine di scatoloni in un deposito senza sapere cosa farne. Questo le ha fatto tornare alla mente dei drammi, che l’hanno spinta a pronunciare frasi fortissime.

Lo sfogo di Nina Moric su Instagram contro Corona

Nina Moric ha avuto uno sfogo molto pesante su Instagram in cui è stato tirato in ballo anche suo figlio Carlos. La donna sta attraversando un momento molto complicato, in quanto il suo ex Fabrizio Corona l’ha denunciata per furto. L’ex re dei paparazzi sostiene che la donna gli abbia preso 50 mila euro. Testimone di tutto ciò è anche il figlio Carlos, il quale pare si sia schierato totalmente dalla parte del padre. Questa presa di posizione da parte del ragazzo, però, sta turbando profondamente la modella.

Nelle ultime Instagram stories, infatti, Nina ha avuto un momento di sfogo molto pesante. La donna si è recata nel magazzino dove conserva tutti gli scatoloni con le cose sue e di Carlos. A tal proposito, la protagonista ha colto la palla al balzo per dire al suo ex che, se vuole il denaro, in tali scatoli ci sono oggetti del valore di quasi mezzo milione. Pertanto, se proprio vuole può andare a prenderseli.

La grave frase di Nina sul figlio Carlos

Successivamente, però, Nina Moric ha avuto un vero e proprio crollo ed ha pronunciato delle frasi molto pesanti contro il figlio Carlos. Nello specifico, la donna ha detto che per certi versi desidererebbe quasi che suo figlio fosse morto punto in questo caso, infatti, con il passare del tempo sarebbe riuscita a rassegnarsi. La situazione che sta vivendo adesso, invece, è un’agonia molto più devastante. Le frasi, chiaramente, hanno scioccato il web.

Il fatto che Carlos non voglia avere più alcun tipo di contatto con sua madre, sta consumando lentamente la donna. Questo, però, non ho modificato di un centimetro le decisioni del ragazzo punto il ventenne, infatti, sta continuando a vivere con il padre e a non curarsi minimamente di sua madre.