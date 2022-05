Andrea Nicole e Ciprian sono in crisi? Arriva un criptico messaggio (FOTO)

In queste ore, molti fan della coppia formata da Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno diffuso delle segnalazioni volte ad evidenziare una possibile crisi tra loro. I due, infatti, risultano piuttosto assenti dai social da un po’ di tempo e questo ha immediatamente fatto sorgere dei sospetti.

Ad ogni modo, a fomentare ulteriormente i dubbi dei follower è stato anche un messaggio pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne in cui ha fatto delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Ecco cosa ha detto.

I rumor su Andrea Nicole e Ciprian in crisi

La coppia nata a Uomini e Donne formata da Andrea Nicole e Ciprian potrebbe essere in crisi. I dubbi sono sorti nel momento in cui alcuni fan hanno cominciato a notare una strana assenza dai social da parte dei diretti interessati. Di solito, infatti, i due ragazzi sono molto attivi sui loro rispettivi profili Instagram, ma nell’ultimo periodo questo non è avvenuto. In molti, così, hanno cominciato a domandarsi che cosa potesse essere accaduto tra loro.

Sulla faccenda è intervenuta anche l’influencer Deianira Marzano. La donna ha riportato le segnalazioni si alcuni fan e poi ha messo in evidenza un commento scritto proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne in merito al periodo che sta vivendo. Dopo le numerose domande dei fan, infatti, la giovane ha deciso di intervenire e di spiegare che cosa le sta succedendo. (Continua dopo la foto)

L’ex tronista di Uomini e Donne commenta

Andrea Nicole ha pubblicato una Instagram Storie dopo diverso tempo di assenza in cui si è scusata con tutti i fan per essere sparita. Ad ogni modo, la protagonista ci ha tenuto a chiarire che, come tutti, anche a lei capitano dei momenti no in cui sente il bisogno di staccare da tutto e tutti e di dedicarsi solamente a se stessa. Ebbene, in questi giorni a quanto pare ha fatto proprio questo.

Nel commento in questione, però, Andrea Nicole non ha minimamente menzionato Ciprian e la cosa ha spinto ancora di più le persone a credere che tra loro ci sia una crisi. L’ex tronista, infatti, ci ha tenuto semplicemente a dire di stare bene, tuttavia, non è entrata nel merito di quello che le è accaduto. Anche Ciprian è alquanto taciturno. L’ultima foto condivisa dal ragazzo, infatti, è un cielo pieno di nuvole, immagine un po’ suggestiva e malinconica.