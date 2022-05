Miriana Trevisan aggressione: “Mi ha lanciato un bidone pieno di vetri” ecco come sta adesso (VIDEO)

In queste ore, Miriana Trevisan ha registrato una diretta su Instagram in cui ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione. La donna si trovava in un parco in compagnia del suo amico Alessandro quando, improvvisamente, si è avvicinato a loro un uomo, visibilmente ubriaco.

La persona in questione ha cominciato ad inveire contro la showgirl, prima verbalmente e poi anche fisicamente. I due malcapitati hanno cominciato a scappare. Pertanto, vediamo cosa ha raccontato l’ex gieffina e, soprattutto, come sta adesso.

Il racconto dell’aggressione di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è stata vittima di un’aggressione. La donna si trovava all’interno di un parco per svolgere un servizio fotografico. Per l’occasione era vestita di tutto punto e indossava anche dei tacchi piuttosto alti. Ad un certo punto si è avvicinato a lei e al suo amico un uomo ubriaco che ha cominciato ad aggredirla. La persona in questione le ha parlato in inglese ed ha cominciato a riempirla di parolacce e insulti,

Successivamente, poi, le ha anche detto che gli avrebbe dovuto dare parti del suo corpo per continuare a stare lì. Dopo poco, poi, l’umo ha preso un bidone colmo di vetri e glielo ha scaraventato addosso. Miriana si è spaventata tantissimo ed ha cominciato a scappare, ma la fuga è stata difficoltosa a causa dei tacchi. Una volta raggiunta l’auto, poi, i due si sono messi in salvo.

Ecco come sta adesso la showgirl

Subito dopo l’aggressione, Miriana Trevisan ha registrato dei video volti ad immortalare l’uomo in questione, il quale ha continuato a seguirli. Successivamente, poi, ha spiegato a tutti i fan quello che le è accaduto. A seguito dell’increscioso incidente, Miriana ha riportato dei dolori alle gambe, ma per fortuna pare non si tratti di nulla di grave. Adesso si sta riposando e sta cercando di riprendersi dall’orribile spavento che ha provato.

Nel corso della diretta su Instagram, la showgirl ci ha tenuto a condividere la sua esperienza per cercare di mettere in guardia altre donne da questo losco soggetto. In effetti, dopo la divulgazione delle immagini, molte persone hanno detto di aver riconosciuto l’uomo in quanto sembrerebbe essersi reso protagonista di altri gesti simili. La cosa importante, però, è che adesso La Trevisan stia bene e che il peggio sia alle spalle.