Ida Platano malore a Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene: “Non sta bene”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto un malore. La dama si è cimentata in un nuovo ed estenuante dibattito con Riccardo Guarnieri e, ad un certo punto, la situazione è degenerata.

Ida, infatti, ha cominciato a tremare, mentre Guarnieri ha fatto anche dell’ironia sulla faccenda. In seguito, poi, la protagonista ha chiesto dell’acqua ed ha finito quasi per versarla a terra a causa del tremore. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi.

Tra Ida e Riccardo scoppia la lite dopo l’esterna a Uomini e Donne

Ida Platano ha avuto un malore a Uomini e Donne durante un confronto molto acceso con Riccardo Guarnieri. Nelle scorse puntate i due sono giunti alla conclusione di uscire finalmente insieme per capire se tra loro si potesse recuperare qualcosa. Nella messa in onda del 26 maggio, quindi, si sono accomodati al centro dello studio per raccontare cosa sia accaduto. La situazione, però, ha subito preso una piega piuttosto animata.

I due, infatti, hanno spiegato che, purtroppo, non sono riusciti a trovare un punto di incontro. La cena è andata piuttosto bene, tuttavia, nei giorni a seguire non hanno fatto altro che litigare. Questo ha spinto Riccardo a maturare sempre di più la convinzione secondo cui tra loro non potesse riprendere più nulla. Ida è rimasta molto male per come sia andata quell’uscita, in quanto ci aveva investito tanto. In puntata, infatti, la donna è apparsa particolarmente rabbiosa e adirata.

La Platano ha un malore: l’intervento di Maria De Filippi

Ad un certo punto del confronto, Ida Platano ha avuto un malore a Uomini e Donne. La dama ha cominciato a tremare e Riccardo le ha fatto notare questa cosa. Successivamente, poi, la parrucchiera ha chiesto un bicchiere d’acqua, ma a causa del tremore se lo è versato quasi addosso. Guarnieri ha continuato a farglielo notare e in quel momento è intervenuta la conduttrice. Maria, infatti, ha detto che se Ida sta tremando è perché evidentemente non sta bene, pertanto, non era il caso fare dell’ironia.

Dinanzi queste parole la dama è uscita dallo studio per riprendersi. Riccardo ha continuato a manifestare il suo punto di vista e le sue ragioni, ma anche la conduttrice ha provato a farlo ragionare. In seguito, Ida si è ripresa ed è tornata in studio continuando ad attaccare il suo ex. Alla fine, la protagonista è arrivata anche a dire che, a causa di questa situazione che si è creata tra loro, dovrà tornare in terapia.

