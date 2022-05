Maria Laura De Vitis ha preso in giro tutti all’Isola dei Famosi? Parla il presunto fidanzato: “Eravamo d’accordo”

In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto forti che riguardano l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi Maria Laura De Vitis. Nello specifico, pare che la ragazza non sia stata proprio sincera del tutto in merito alla sua vita sentimentale.

Diversi siti di gossip hanno trattato la faccenda dichiarando che, in realtà, la giovane sarebbe impegnata con il rapper Lorenzo Orsini. A fare delle rivelazioni a riguardo è stato proprio lui. Ecco cosa ha detto.

Il presunto fidanzato di Maria Laura De Vitis fa confessioni inedite

Lorenzo Orsini ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di essere il fidanzato di Maria Laura De Vitis, dunque, la ragazza avrebbe mentito all’Isola dei Famosi. L’ex di Paolo Brosio, infatti, si è sempre detta single, ma questa potrebbe non essere tutta la verità. Il rapper ha raccontato di essere legato a lei da circa un anno. I loro ultimi momenti trascorsi insieme, però, risalirebbero a marzo, poco prima che la ragazza partisse per partecipare a La Pupa e il Secchione Show.

Subito dopo tale esperienza, poi, la protagonista è sbarcata all’Isola dei Famosi ed ha avuto anche un flirt con Alessandro Iannoni. Proprio a seguito di questo, il suo presunto fidanzato ha deciso di intervenire. Lorenzo, infatti, ha detto di essere rimasto molto deluso dal comportamento della naufraga, proprio per questo ha scelto di venire allo coperto. Il ragazzo ha detto che i due si erano messi d’accordo prima che lei partisse per il reality di Barbara D’Urso che non avrebbe dovuto parlare di lui.

Tutte bugie all’Isola dei Famosi? Le accuse di Lorenzo

Nel corso dell’intervista, Lorenzo Orsini ha detto di aver cambiato idea a riguardo nel momento in cui ha notato l’avvicinamento tra Alessandro e la sua presunta fidanzata. Il rapper ha detto che, probabilmente, Maria Laura ha avuto un momento di debolezza all’Isola dei Famosi, per questo si sarebbe avvicinata al figlio di Carmen Di Pietro. Malgrado questo, però, adesso è tempo di venire allo scoperto.

Lorenzo, infatti, vuole che le sue dichiarazioni giungano all’orecchio di Maria Laura, in quanto ormai vuole rendere nota la faccenda. Il motivo per cui sui social non ci sono foto che li riguardano è perché sono riservati, come tante altre coppie che decidono di non mostrare la loro vita sul web. Come reagirà la De Vitis a queste dichiarazioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.