Spoiler Uomini e Donne puntata 27 maggio: altri due ospiti e nuovi arrivi

Uomini e Donne sta per volgere al termine e queste sono le ultime puntate, in quella del 27 maggio assisteremo al ritorno in studio di una coppia che si è formata da poco. Inoltre, ci saranno anche delle novità per Gemma Galgani.

La dama bianca conoscerà un nuovo cavaliere venuto in trasmissione unicamente per lei. Gli scontri tra Ida e Riccardo proseguiranno anche oggi, anche se la situazione sarà leggermente più distesa. Poi ci saranno i tronisti e Luca sarà pronto a fare la sua scelta.

Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere a Uomini e Donne

Nella puntata del 27 maggio di Uomini e Donne continueremo ad assistere agli scontri tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ieri i due hanno avuto un confronto molto forte, durante il quale la dama ha avuto anche un piccolo malore. Quest’oggi, dunque, vedremo che la lite proseguirà, ma i toni saranno decisamente più contenuti. Al centro dell’attenzione, poi, dovrebbe esserci Gemma Galgani.

La donna ha recentemente interrotto la conoscenza di Maurizio, in quanto non interessata a lui. Ad ogni modo, la dama torinese conoscerà un nuovo spasimante. In studio, infatti, si presenterà un nuovo cavaliere pronto a cimentarsi nella conoscenza della dama bianca. Lei accetterà volentieri, tuttavia, ci sarà poco tempo per loro per conoscersi. Ormai mancano pochissime puntate alla fine del programma, pertanto, scopriremo probabilmente a settembre come evolverà la frequentazione.

Spoiler 27 maggio: arrivano due ospiti, Luca pronto

Nel frattempo, nella puntata del 27 maggio di Uomini e Donne assisteremo anche al ritorno in studio di una coppia formatasi nel talk show pomeridiano. Stiamo parlando di Valeria e Matteo. Ranieri ha compiuto la sua scelta un po’ di tempo fa e i due racconteranno come stiano procedendo le cose. A quanto pare, la coppia sta ancora insieme ed è più innamorata che mai. Ad ogni modo, la presenza di Matteo nello studio avrà anche un altro obiettivo, ovvero, quello di appoggiare Luca durante la sua scelta.

La registrazione in questione, infatti, è quella della scelta di Luca Salatino. Non sappiamo, però, se questo momento andrà in onda nella puntata di oggi, oppure se slitterà a lunedì prossimo. In merito a Veronica, invece, di lei non si dovrebbe parlare affatto anche perché la prossima a compiere il grande passo di porre fine al suo percorso a Uomini e Donne è proprio lei.