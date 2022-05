Alessandro Basciano ha tradito Sophie? “Mano nella mano con una ragazza mora”, ma ecco la verità (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto incresciosa che riguarda Alessandro Basciano e il fatto che pare possa aver tradito Sophie Codegoni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato sul suo account di Instagram la segnalazione di un utente il quale ha dichiarato di aver beccato il ragazzo in compagnia di una donna.

Nel messaggio in questione, si legge anche la risposta di Deianira, la quale conferma tutto e annuncia che presto divulgherà le foto. La verità, però, è un’altra. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Alessandro ha tradito Sophie? Cosa è successo

Alcuni utenti del web stanno divulgando la notizia secondo cui Alessandro Basciano abbia tradito Sophie Codegoni. Un fan di Deianira, infatti, ha invitato alla donna uno screen contenente una presunta conversazione intercorsa tra l’influencer e un altro utente. All’interno di tale chat, i due parlavano del presunto tradimento di Alessandro, La segnalazione riporta il fatto che il giovane sia stato beccato a Milano, mano nella mano con una ragazza dai capelli scuri.

I due sembravano piuttosto intimi e tra loro c’era parecchio feeling. All’interno del messaggio, poi, c’è anche la risposta di Deianira la quale conferma tutto e ammette di essere molto dispiaciuta per Sophie ed estremamente amareggiata per il comportamento di Alessandro. Deianira, dunque, ha divulgato questo messaggio ed ha specificato che la chat sia stata totalmente manomessa. (Continua dopo la foto)

Deianira smaschera il gossip fake su Basciano

Qualcuno, infatti, deve aver fatto un fotomontaggio simulando una conversazione con l’influencer per diffondere in giro la falsa voce secondo cui Alessandro Basciano avrebbe tradito Sophie. La verità, però, è tutt’altra. Tra i due non è successo assolutamente nulla, anzi, sono più innamorati che mai. Presto, infatti, sarà il compleanno di Alessandro Basciano e il ragazzo ha organizzato per l’occasione una grande festa.

All’evento, chiaramente, parteciperà la sua fidanzata Sophie e anche gli influencer Deianira e Amedeo Venza, i quali hanno sempre sostenuto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. In merito ai due piccioncini, invece, i due stanno continuando a dedicarsi al loro lavoro e alla loro vita sentimentale. Al momento, hanno deciso di non commentare minimamente i pettegolezzi inerenti questo tradimento fake di cui si sarebbe reso protagonista il ragazzo. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno in seguito.