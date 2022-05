Francesca De Andrè pubblica le foto delle violenze subite, ma sul web frasi choc: “Se lo meritava” (FOTO)

Un po’ di giorni fa, Francesca De Andrè si è aperta ed ha svelato di aver subito delle gravissime violenze fisiche dal suo ex compagno. Dopo aver raccontato in maniera piuttosto dettagliata l’ultima corsa in ospedale, durante la quale la donna era priva di sensi, la protagonista ha deciso anche di mostrare le immagini delle condizioni in cui vessava.

Si tratta di foto piuttosto crude che, tuttavia, servono da monito per tutte le persone che, purtroppo, si trovano o si sono trovate nella sua stessa situazione. Malgrado la serietà del tema, però, ci sono stati anche alcuni utenti del web che hanno approfittato di questa situazione per vomitare tutto il loro odio.

La foto delle violenze subite da Francesca

Francesca De Andrè ha deciso di mostrare a tutti una foto scattata in ospedale inerente le violenze domestiche subite dal suo ex compagno. Nell’immagine in questione si vede il volto tumefatto della giovane, con lividi bluastri e viola su più parti del viso. La cosa che, sicuramente, genera maggiore sgomento riguarda il pesante livido che la ragazza riporta sull’occhio. Francesca è giunta in codice rosso in ospedale ed ha rischiato di perdere la vista, l’udito e, nella peggiore delle ipotesi, anche la vita.

Nel corso di una recente intervista con il Corriere della Sera, la giovane ha deciso di aprirsi e di raccontare in maniera ancora più dettagliata il dramma che ha vissuto per molto tempo. La relazione tossica è cominciata circa un anno fa, poco dopo la fine del suo GF. La storia con quest’uomo si è da subito rivelata piuttosto complicata, sta di fatto che si alternavano momento di luce ad altri di buio pesto. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca De André (@francescadeandre)

La De Andrè fa altre confessioni sui maltrattamenti e le accuse del web

Proprio durante uno di questi ultimi momenti, Francesca De Andrè ha subito delle violenze tali che l’hanno fatta finire in ospedale. Le sue condizioni erano gravissime e ancora oggi, che è passato un mese da quel bruttissimo episodio, la donna riporta dei danni. Attualmente, infatti, la De Andrè sta facendo delle terapie per riprendere la piena funzionalità del suo corpo. Per quanto riguarda lo spirito, invece, la guarigione psicologica è un po’ più lenta e forse dolorosa.

Malgrado la delicatezza del tema, però, ci sono state persone che hanno dimostrato di non avere un minimo di tatto. Nello specifico, infatti. c’è chi ha detto che Francesca si meritava tutto quello che ha subito o, ancora, chi l’ha accusata di essere solo alla ricerca di attenzioni. In merito a questo, la giovane ha risposto di aver ricevuto brutti messaggi ma, per fortuna, sono stati molti di più quelli positivi.