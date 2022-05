Lite Ida Riccardo a Uomini e Donne, intervengono ex protagonisti del talk show: scoppia il caos

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, in questi giorni è andata in onda una lite piuttosto furibonda tra Ida e Riccardo. I video sono divenuti virali, pertanto, in molti hanno commentato l’accaduto.

In particolar modo, ci sono state molte persone, che in passato hanno fatto parte del talk show pomeridiano, che hanno commentato l’accaduto esprimendo concetti piuttosto forti. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo.

I commenti degli ex volti di Uomini e Donne sulla lite tra Ida e Riccardo

Nuova lite tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. I due protagonisti hanno toccato davvero l’apice con una discussione che ha provocato un piccolo malore per la Platano. La situazione è degenerata, al punto che i due hanno cominciato a vomitarsi addosso vecchi rancori e momenti piuttosto incresciosi. Ad ogni modo, alcuni ex volti della trasmissione hanno deciso di intervenire per manifestare la loro opinione su quanto accaduto.

Sulla pagina Instagram di Uomini e Donne sono stati pubblicato alcuni video inerenti l’accesa discussione tra Ida e Riccardo. Al di sotto di tali clip sono stati molti i commenti dei telespettatori. Tra di essi si è distinto, ad esempio, quello di Veronica Ursida. La donna si è detta spazientita per i continui momenti dedicati ai due protagonisti. Per tale ragione, ha esortato la produzione a cambiare registro e a smettere di continuare a parlare di loro.

Ursula Bennardo genera il caos tra i fan di UeD

Successivamente, poi, ci ha pensato anche Ursula Bennardo a dire la sua sulle liti tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Nello specifico, la donna ha detto che, purtroppo, i due sono assolutamente incompatibili. Anche se nutrono ancora dei sentimenti reciproci, infatti, non sono fatti per stare insieme. Successivamente, poi, ha lanciato una stoccata sia a Ida sia a Gemma.

In particolare, ha esortato le due donne ad amarsi di più e a farsi desiderare dagli uomini che incontrano sul loro cammino. Le sue parole, però, hanno fatto storcere il naso a molti. In effetti, neppure lei è stata in grado di farsi desiderare più di tanto da Sossio Aruta, sua attuale compagno di vita. Sta di fatto che ha accettato di vederlo uscire con altre donne del parterre e scambiarsi baci passionali. La Bennardo, però, ha replicato dicendo che, se un uomo non è suo, preferisce lasciarlo libero di fare quello che gli pare.