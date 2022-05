Oroscopo 28 maggio 2022: Cancro stanchi, Capricorno in cerca di attenzioni

Secondo l’oroscopo del 28 maggio, i nati sotto il segno del Sagittario sono in fase di recupero. I Toro, invece, sono più indomabili del solito, mentre i Capricorno devono stare attenti agli errori.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I sacrifici e gli sforzi che avete fatto fino a questo momento vi saranno ricompensati. Cercate di non essere troppo petulanti dal punto di vista sentimentale. Lasciate agli altri l’opportunità di vivere come meglio credono.

Toro. Difficile prendere il “Toro per le corna” in questo momento. L’oroscopo del 28 maggio vi vede più indomabili del solito. Cerca te di impegnarvi un po’ di più per smussare questo lato del vostro carattere.

Gemelli. I desideri non sono fatti per restare puramente dei sogni. Se davvero tenete a qualcosa, fatevi tutto per lottare e per riuscire ad ottenerla. In ambito sentimentale ci sono delle decisioni da prendere.

Cancro. I nati sotto questo segno potrebbero accusare un po’ i segni della stanchezza accumulata nella settimana appena trascorsa. Dal punto di vista professionale, invece, i mesi che verranno saranno piuttosto intensi.

Leone. La vita sentimentale è caratterizzata da alti e bassi, tuttavia, adesso vi trovate nella fase calante. Cercate di non prendere decisioni affrettate e riflettete a fondo soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Vergine. In Amore siete sempre più convinti dei sentimenti che provate nei confronti del partner, tuttavia, qualche piccolo intoppo potrebbe destabilizzarvi. In ambito professionale, invece, siete irremovibili.

Previsioni 28 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore vi siete sentiti un po’ trascurata di recente, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni. Anche dal punto di vista delle amicizie è importante coltivare sempre i rapporti, altrimenti finiscono per appassire.

Scorpione. Caratterialmente siete persone che difficilmente cambiano opinione. Ad ogni modo, in certi casi è necessario modificare il proprio modo di pensare e di vedere. In ambito lavorativo stanno per arrivare delle belle soddisfazioni.

Sagittario. L’oroscopo di sabato 28 maggio vi invita a trovare un po’ di tempo da dedicare a voi stessi. La settimana è stata piuttosto impegnativa, quindi, è tempo di recuperare. Come farete ad affrontare una nuova settimana altrimenti?

Capricorno. Sul lavoro siete abbastanza organizzati, tuttavia, la vita sentimentale potrebbe celare qualche insidia. Siete desiderosi di attenzioni, pertanto, se non le riceverete, potreste commettere qualche errore.

Acquario. La mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento, tuttavia, verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento. Non siate troppo impaziente e cercate di porvi degli obiettivi da realizzare poco per volta.

Pesci. In questo momento siete poco lucidi e poco razionali. I sentimenti la faranno da padrone, pertanto, potreste essere spinti a commettere qualche errore. in amore lasciatevi guidare dal cuore, ma nel lavoro bisogna usare la testa.