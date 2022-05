Isola dei Famosi: dottori e cibo di nascosto? Scoppia la bufera e parla un ex naufrago

I telespettatori dell’Isola dei Famosi si sono sempre chiesti se le condizioni in cui vivono i naufraghi sono reali o se, di nascosto, qualche membro della produzione dà cibo o altro. In queste ore era trapelata la notizia secondo cui ci fosse un medico chirurgo che fosse solito fare delle iniezioni ai protagonisti per restare sempre tonici e in forma.

Il polverone sollevato è stato notevole, sta di fatto che è intervenuto un ex naufrago, ovvero, Luca Vismara. Quest’ultimo ha svelato i retroscena del reality show. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Cibo di nascosto ai concorrenti dell’Isola die Famosi? La confessione

In queste ore è in atto una polemica sull’Isola dei famosi in merito all’ipotesi che lo staff possa fornire del cibo di nascosto ai concorrenti. Sulla faccenda è intervenuto Luca Vismara. L’ex isolano ha preso parte al reality show nel 2019 ed ha fornito la sua testimonianza spassionata di quello che accade a telecamere spente. Come tutti i telespettatori sapranno, il programma non è ripreso 24 ore su 24, ma la produzione manda in onda solo una piccolissima percentuale di quello che accade.

Questo, dunque, fa sorgere il sospetto secondo cui i partecipanti possano essere aiutati in qualche modo. Luca, però, ha chiarito che lo staff non interagisce minimamente con i concorrenti. Nessuno, infatti, riceve del cibo extra, rispetto alla razioni quotidiana di riso che, ormai, è ben nota a tutti. Tutto il resto i naufraghi devono guadagnarlo da soli, grazie alle loro abilità di pesca e di caccia.

La questione del chirurgo estetico in Honduras

A testimonianza di ciò vi è il fatto che i naufraghi, effettivamente, perdono parecchio peso. Lo stesso Luca è partito che pesava 69 kg ed è arrivato a perdere quasi 20 kg al termine della sua esperienza in Honduras. Il giovane, inoltre, è intervenuto anche su un’altra faccenda. Nello specifico, ha smentito le ipotesi secondo cui un chirurgo vada sull’Isola dei famosi per fare delle punturine di botulino o altro ai concorrenti.

Vismara, infatti, ha affermato che, nel rivedere alcuni filmati legati alla sua esperienza da naufrago, si è reso conto di sembrare molto più vecchio della sua età. Insomma, stando a quanto emerso, non ci sarebbe nulla di nascosto o di losco dietro le telecamere del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Sarà davvero così?