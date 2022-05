Oroscopo 29 maggio 2022, classifica: Leone e Acquario riceveranno risposte

Secondo l’oroscopo di domenica 29 maggio, i nati sotto il segno del Capricorno devono essere un po’ più concreti. Gli Ariete devono osare un po’ in più, mentre gli Acquario sono titubanti

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Buon momento per fare chiarezza nei vostri sentimenti. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. La cosa importante, però, è riuscire a cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno.

2 Vergine. Il passato è passato, adesso è tempo di pensare al presente. Concentratevi di più sui vostri obiettivi e affrontate la vita prendendola di petto. Se ci sono delle questioni in sospeso, adesso potete risolverle.

3 Pesci. L’oroscopo del 29 maggio denota un inizio giornata un po’ affaticato, ma verso il pomeriggio ci sarà una ripresa. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, è tempo che facciate un po’ di chiarezza nei vostri sentimenti.

4 Ariete. Non prendete in maniera troppo rigida quello che dicono gli altri. In amore bisogna aprirsi e non abbiate paura di farvi male. In ambito professionale, invece, è opportuno tenere un po’ di più gli occhi aperti.

5 Toro. Buon momento per ricucire un rapporto che si stava logorando. In amore siete soliti dare, senza pretendere nulla in cambio. Attenzione a non restare scottati. Nel lavoro bisogna essere un po’ più diffidenti.

6 Capricorno. Interessanti risvolti dal punto di vista della professione. In amore, chi è legato ad un rapporto platonico farebbe bene a staccarsene quanto prima. Ricordate che la vita è adesso e non è fatta di promesse, spesso non mantenute.

Previsioni 29 maggio ultimi sei segni

7 Sagittario. La giornata comincerà in maniera piuttosto energica. Approfittate di questo giorni di festa per dedicarvi a fare le cose che più vi piacciono. Dal punto di vista professionale, invece, allargate i vostri orizzonti.

8 Scorpione. in amore potreste ricevere una sorpresa molto gradevole. Di solito non amate quando i vostri piani vengono stravolti, tuttavia, in questa circostanza potreste fare un’eccezione. Sul lavoro, invece, meglio non stancarvi troppo.

9 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 29 maggio vi invitano a trascorrere questa giornata in compagnia delle persone care. Circondatevi dell’amore e dell’affetto degli altri, in modo da riuscire a superare anche i momenti più bui.

10 Gemelli. In amore vi siete sentiti un po’ messi da parte in questo periodo, pertanto, potreste essere portati a chiudervi in voi stessi. Non state troppo sulla difensiva e ricordatevi che in questo modo non si va molto lontano.

11 Cancro. La paura di restare scottati potrebbe inibirvi e spingervi a non prendere le decisioni giuste. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio essere cauti e badare bene a cosa fanno le persone che vi circondano. La concorrenza è spietata.

12 Acquario. In amore vi state facendo delle domande di troppo, ma presto arriveranno le risposte. La cosa importante è cercare a fondo nel proprio cuore in modo da riuscire a risolvere anche gli enigmi più complicati.