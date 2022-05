Oroscopo 30 maggio 2022: Vergine riflessivi, Pesci polemici

Secondo l’oroscopo del 30 maggio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono farsi un esame di coscienza. I Pesci farebbero bene ad essere meno polemici. I Leone, invece, sono molto romantici.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero trovare il coraggio di aprirsi ad una persona speciale. Le coppie, invece, devono lavorare un po’ di più per riuscire a ritrovare l’armonia e la complicità di un tempo.

Toro. Se state vivendo un periodo di confusione, fermatevi un attimo e provate a schiarirvi le idee. Il modo migliore, forse è stare un po’ chiusi in se stessi. Una volta che avrete trovato le risposte, potrete tornare alla normalità.

Gemelli. Se alcuni rapporti si sono deteriorati, chiedetevi anche quali siano le vostre colpe. Non abbiate la presunzione di credere che siano sempre gli altri a sbagliare. Voi non siete immuni. Se necessario, chiedete scusa.

Cancro. Dal punto di vista finanziario potrebbero esserci delle novità. L’Oroscopo del 30 maggio vi invita a non essere troppo puntigliosi. Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, meglio rischiare e perdere, che non provarci affatto.

Leone. Siete persone estremamente romantiche, soprattutto in questo periodo. Allargate un po’ di più i vostri orizzonti e non limitatevi solamente a guardare quello che avete sotto al vostro naso. Anche in amore bisogna aprirsi.

Vergine. In questo periodo siete estremamente riflessivi. Questo potrebbe essere un vantaggio dal punto di vista professionale. In amore, invece, meglio lasciare che sia il cuore a farla da padrone. Non prendete decisioni affrettate.

Previsioni 30 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non fate orecchie da mercante. Se c’è da tirare fuori i vostri sentimenti, fatelo, non nascondetevi dietro l’orgoglio. In ambito professionale, invece, siete desiderosi di un cambiamento. Cominciate a guardarvi attorno.

Scorpione. buon momento per stravolgere i vostri piani. Talvolta apportare un cambio di rotta importante nella vita è fondamentale. Bisogna essere creativi e non adagiarsi sul cuscino della routine.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 30 maggio vi invitano a trovare la via di mezzo tra mente e cuore. In ambito professionale ricordate che nessuno fa sconti. In amore, invece, siete desiderosi di provare sensazioni nuove.

Capricorno. Dopo aver passato un periodo fervido di domande e di insicurezze, adesso finalmente potete tornare a sorridere. Molti nodi verranno al pettine, soprattutto per quanto riguarda le faccende professionali.

Acquario. Poco alla volta riuscirete ad ottenere i risultati che tanto attendete. Vi state impegnando molto allo scopo di riuscire a realizzare gli obiettivi che vi siete prefissati. Ricordate, però, che non tutto è programmabile.

Pesci. Siete un po’ troppo polemici. Questo è un momento molto particolare per quanto riguarda la sfera emotiva. Da un lato desiderate profondamente gettarvi a capofitto in una nuova relazione, ma dall’altro siete piuttosto frenati a causa della ragione.