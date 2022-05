Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: Ludovica cade per le scale (VIDEO)

Domenica 29 maggio si è celebrato il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli. All’evento hanno partecipato anche ex volti di Uomini e Donne e, chiaramente, le sorelle di Beatrice. Tra di loro c’era anche Ludovica Valli, ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Ebbene, colta probabilmente dall’emozione, la giovane ha avuto un piccolo incidente in quanto stava cadendo dalle scale durante la sfilata d’ingresso al ricevimento. La clip, chiaramente, è divenuta virale in un batter d’occhio.

La caduta di Ludovica al matrimonio di Beatrice e Marco Fantini

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono finalmente sposati e il matrimonio è stato immortalato attraverso i social dai diretti interessati e dalle persone che erano con loro. Ad ogni modo, a rubare la scena della sposa, suo malgrado, è stata Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha scelto per l’occasione un lungo abito dal colore rosa cipria e dei tacchi piuttosto alti. Dopo il rito in cui i due protagonisti si sono scambiati le loro promesse, si è passati al ricevimento, il quale si è svolto interamente all’aperto.

Beatrice e Marco hanno raggiunto tutti i loro invitati per accingersi a cominciare la cena attraverso una lunga scalinata. Dietro di loro c’erano anche le sorelle della sposa, Ludovica ed Eleonora. Ebbene, proprio durante la loro discesa, è accaduto l’impensabile. Ludovica ha perso l’equilibrio e si è sbilanciata all’indietro finendo quasi per terra. Sua sorella è riuscita a sorreggerla impedendole di finire sul pavimento. Successivamente, poi, anche Eleonora è scivolata finendo quasi per cadere. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

La Valli commenta l’accaduto e spiega come sta

L’episodio, chiaramente, ha generato molta ilarità. Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, le dirette interessate hanno rilasciato qualche commento. Ludovica, infatti, ha commentato il matrimonio di sua sorella Beatrice Valli e di Marco Fantini e poi si è soffermata sulla caduta. La giovane l’ha presa sul ridere ed ha detto che, per fortuna, non è caduta completamente dalle scale.

In ogni caso, ha spiegato di essere scivolata in quanto il marmo delle scale fosse piuttosto scivoloso e l’aggiunta dei petali per terra ha reso ancora più pericolosa la discesa. Le due ragazze, dunque, hanno rischiato di farsi molto male. Ad ogni modo, per fortuna tutto è andato bene e nessuna delle due si è fatta male.