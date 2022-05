Sossio e Ursula si sono lasciati? Ecco cosa è successo tra i due ex volti di Uomini e Donne

In queste ore, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono finiti al centro dell’attenzione in quanto pare si siano lasciati. I due protagonisti hanno sempre avuto un legame piuttosto altalenante, che spesso li ha portati ad avvicinarsi e poi ad allontanarsi irrimediabilmente.

Ebbene, stavolta sembra che tra loro ci sia una nuova aria di crisi. A diffondere questa notizia sono stati i diretti interessati, attraverso dei comportamenti social che stanno generando un po’ di sgomento. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito.

Gli indizi su Ursula e Sossio che lasciano presagire si siano lasciati

Sossio e Ursula si sono lasciati? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo. Il dubbio è stato insinuato nei fan nel momento in cui i due protagonisti hanno smesso di seguirsi su Instagram. Successivamente, poi, hanno cominciato a disseminare degli indizi alquanto criptici. In particolar modo, Sossio tra le sue IG Stories ha pubblicato l’immagine di un falò, molto simile a quello di Temptation Island, ed ha detto che tutte le cose hanno un inizio e una fine.

I fan, dunque, hanno immediatamente associato questa frase ad un’ipotetica rottura con la sua compagna. Per quanto riguarda Ursula, invece, quest’ultima è un po’ più reticente in merito alla faccenda. Ad ogni modo, un po’ di ore fa ha pubblicato dei video che hanno lasciato dietro di sé un’aurea malinconica. La protagonista, infatti, ha detto di aver portato sua figlia Bianca al mare da sola e una coccinella si è posata sul suo braccio. La Bennardo, dunque, spera che questo gesto possa portare loro un po’ di fortuna.

Nuova messinscena per la Bennardo e Aruta? I sospetti

Tutti questi indizi stanno facendo sospettare ai fan che Soccio Aruta e Ursula Bennardo si siano lasciati. Questa non sarebbe certamente la prima volta. Un po’ di tempo fa, infatti, i due si comportarono in modo piuttosto analogo e, dopo le sollecitazioni da parte degli utenti del web, ammisero la loro crisi. Durante un’ospitata a Uomini e Donne, poi, affrontarono anche l’argomento.

Ad ogni modo, in quell’occasione in molti sospettarono che i due avessero inscenato tutto solo per tornare alla ribalta sui social e per creare un po’ di sgomento attorno a sé, sarà lo stesso anche questa volta? Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi non ci resta che attendere per saperne di più.