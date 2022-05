Ida Platano va a Verissimo ma qualcosa va storto: ecco cosa è successo

Nel corso della puntata di sabato di Verissimo, Ida Platano è stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin. L’esponente del trono over di Uomini e Donne ha dato luogo ad un’intervista molto toccante, in cui ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con Riccardo Guarnieri.

Qualcosa, però, pare non sia andato per il verso giusto. Moltissimi telespettatori, infatti, si sono riversati sui social per commentare l’accaduto e, la maggior parte delle persone si è mostrata completamente contraria a quanto andato in onda.

La deludente intervista di Ida Platano a Verissimo

Ida Platano è stata a Verissimo tra gli ospiti della scorsa puntata del talk show di Silvia Toffanin. Questa è stata per la donna la sua prima volta in trasmissione, sta di fatto che era profondamente emozionata. Ad ogni modo, Ida ha cominciato a parlare della sua vita privata, facendo menzione del difficile passato che ha trascorso. Lei proviene da una famiglia non molto agiata, sta di fatto che è stata costretta ad andare a lavorare molto piccola.

Con il tempo si è presa cura dei suoi 6 fratelli ed è cresciuta troppo in fretta. Durante l’intervista è scoppiata in lacrime ed è stata costretta ad interrompersi più volte per asciugarsi e per bere dell’acqua. In seguito, poi, si è arrivati all’argomento clou, ovvero, il rapporto con Riccardo Guarnieri. La donna ha speso parole assolutamente positive per spiegare il rapporto che la unisce al cavaliere. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Il web contro la dama di Uomini e Donne

Il pubblico da casa, però, ha storto il naso in quanto a Uomini e Donne i due se ne sono detti di ogni. A Verissimo, infatti, Ida Platano ha parlato entusiasta della cena insieme, mentre da Maria De Filippi il racconto è stato completamente diverso. Questo perché la puntata di Verissimo è stata registrata prima di quella di Uomini e Donne in cui Ida e Riccardo si sono duramente scontrati.

In ogni caso, il pubblico da casa non ha affatto apprezzato l’intervista, al punto da definirla addirittura come la peggiore di sempre. Per molti, infatti, la presenza di Ida all’interno del programma di Silvia è stata completamente fuori luogo. Altri, invece, si sono scagliati contro la Platano insinuando che, finalmente, avesse raggiunto il suo scopo, ovvero, la tanto agognata popolarità che da sempre desidererebbe. Ida, al momento, non ha commentato in alcun modo tutte le critiche.