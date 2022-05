Ex di Belen Rodriguez al GF Vip 7? Ecco di chi si tratta e quali sono gli altri nomi trapelati

Il GF Vip 7 aprirà i battenti a partire da settembre 2022 e in questi giorni stanno cominciando a trapelare i nomi dei possibili concorrenti e tra essi è spuntato anche un ex di Belen Rodriguez. Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, pare proprio che ci siano tre nuovi concorrenti in lizza per partecipare al programma.

Ad ogni modo, quello che sta facendo maggior rumore è quello dell’ex della showgirl. L’uomo in questione è Antonino Spinalbese. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso e quali sono gli altri candidati.

Ex di Belen Rodriguez e altri due in lizza per il GF Vip 7

Tra i concorrenti del GF Vip 7 pare potrebbe esserci anche un ex di Belen Rodriguez, ovvero, Antonino Spinalbese. I due sono stati uniti per diverso tempo ed hanno avuto anche una figlia insieme, ovvero, la piccola Luna Marie. Da un bel po’ di tempo, però, si sono lasciati e la showgirl è tornata con il suo storico amore, Stefano De Martino. Antonino, però, potrebbe presto consolarsi cimentandosi in una nuova ed esilarante avventura nella casa più spiata d’Italia.

Per il momento, però, il diretto interessato non ha proferito parola sulla vicenda e neppure i membri della produzione del reality show, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se le cose cambieranno. Intanto, sono spuntati anche i nomi di altri due possibili candidati. Il primo è quello di Max Felicitas, nome alquanto papabile, mentre il secondo è quello di Asia Gianese.

Ecco i vip che hanno rifiutato

A fronte di alcuni concorrenti che sembrano essere alquanto propensi ad entrare nella casa del GF Vip, come pare l’ex di Belen Rodriguez, pare ce ne siano altri fortemente contrari. In queste ore, infatti, è trapelata anche la notizia secondo cui Claudio Lippi avrebbe potuto prendere parte al programma. Il conduttore, però, si è rifiutato categoricamente dicendo che queste non siano trasmissioni affini al suo carattere.

Inoltre, anche il rumor sulla possibile partecipazione di Manuela Arcuri è stato smentito. L’attrice presto si sposerà, pertanto, ha la mente completamente occupata dall’organizzazione di tale cerimonia. Inoltre, sembra che la donna non abbia mai neppure ricevuto una proposta ufficiale da parte dei vertici dell’azienda. Avanza sempre di più, invece, l’ipotesi di vedere Patrizia Groppelli nel cast. non ci resta che attendere per saperne di più.