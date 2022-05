Carlotta Dell’Isola de Nello Sorrentino sposi, ma scoppia la polemica: chi ha pagato tutto? (VIDEO)

Sabato 28 giugno Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono diventati sposi. I due hanno celebrato un rito in chiesa e successivamente hanno festeggiato in una location insieme a parenti e amici. Sul web, però, c’è chi ha avuto molto da ridire su alcune scelte fatte.

Nello specifico, malgrado le nozze si siano celebrate sabato scorso, i due protagonisti hanno pubblicato solo poche foto. Questa scelta ha fatto molto discutere i fan che, infatti, hanno duramente sbottato. Carlotta, allora, ha deciso di replicare e di svelare dei retroscena. Ecco cosa è successo.

Piovono critiche dopo il matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Dopo che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono diventati sposi, è scoppiata la polemica. In un primo momento, il caos è scoppiato a causa della loro reticenza sul web. Per un paio di giorni, infatti, i due non hanno pubblicato nessuna foto ufficiale della cerimonia. Molti utenti del web, allora, hanno sbottato dicendosi assolutamente delusi da questa decisione. Successivamente, allora, Carlotta ha voluto rispondere alle critiche con dei video alquanto pungenti.

L’ex volto di Temptation Island ha detto che è davvero assurdo che delle persone critichino e siano così cattive anche in occasione di un matrimonio. Ad ogni modo, ha esortato tutti gli utenti ad avere pazienza, in quanto poco per volta sarebbero state pubblicate tutte le foto. In effetti, così è stato. Dopo poco sono apparsi degli scatti ufficiali della cerimonia, tuttavia, anche su quello c’è chi ha avuto da ridire. (Continua dopo il video)

Carlotta criticata per l’outfit, ecco chi ha pagato le nozze

Carlotta Dell’Isola ha deciso di indossare un tailleur giacca pantalone per sposare il suo Nello Sorrentino. Molti hanno criticato questa decisione reputando il completo troppo serio e poco adatto per un rito in chiesa e per una ragazza così giovane come lei. Al di sotto delle foto, infatti, si è scatenato il caos, tuttavia, almeno per il momento, i diretti interessati non sono intervenuti.

Se su questo i due sposi non sono intervenuti, lo stesso non può dirsi per altre faccende. Carlotta, infatti, ha deciso anche chi avesse pagato tutta la cerimonia, dato che molti glielo stavano chiedendo con tono piuttosto seccato e pungente. Ebbene, a quanto pare, a pagare tutto è stata la famiglia di lei e un po’ Nello. Dopo aver detto questo, la Dell’Isola è tornata al suo viaggio di nozze appena cominciato con suo marito.