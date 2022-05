Uomini e Donne spoiler 31 maggio: la fine della scelta di Luca e ultime dinamiche al trono over

Martedì 31 maggio andrà in onda la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Ieri è stata trasmesso l’inizio della scelta di Luca Salatino, che continuerà nella messa in onda odierna.

La scelta di Veronica, invece, andrà in onda mercoledì 1 giugno, che è la data dell’ultima puntata del talk show pomeridiano. Oggi, dunque, assisteremo alle ultime dinamiche del trono over e a qualche approfondimento sulla scelta di Luca.

Luca sceglie, cosa accadrà a Uomini e Donne?

Uomini e Donne sta per volgere al termine e nella puntata del 31 maggio assisteremo alla parte finale della scelta di Luca. La puntata di ieri si è conclusa di botto, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. Oggi, dunque, vedremo che Lilly e Soraya entreranno in studio una alla volta e Luca comunicherà loro le sorti. La scelta di Salatino ricadrà su Soraya. Lei sarà felicissima e si commuoverà dalla gioia. Lilly, invece, scoppierà in lacrime profondamente dispiaciuta per la piega che ha preso il suo percorso.

Una volta terminato questo momento, poi, è probabile che ci sarà qualche approfondimento sempre legato alla scelta di Luca. Maria De Filippi potrebbe aver pensato di mandare in onda i primi momenti di Luca e Soraya subito dopo essere usciti dalla trasmissione insieme. Matteo e Valeria, intanto, daranno manforte al tronista e gli dimostreranno tutto il loro affetto e la loro vicinanza per questo momento così gioioso.

Altri spoiler su ciò che accadrà il 31 maggio

Dopo la messa in onda di tutta la fase legata alla scelta di Luca Salatino, nella puntata del 31 maggio di Uomini e Donne è probabile che si parlerà un po’ degli altri esponenti del trono over. Gemma Galgani, ad esempio, ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere, che ha deciso di tenere. Probabilmente, in studio si parlerà del loro inizio di conoscenza. Tuttavia, dato che non ci saranno ulteriori registrazioni, per scoprire come andrà a finire tra i due bisognerà attendere la prossima stagione del programma di Maria De Filippi.

In merito a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, invece, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia. Dopo essere usciti insieme a cena e aver discusso pesantemente nei giorni a seguire, entrambi hanno scelto di porre fine a tutto. Si tratterà davvero di un punto definitivo o ci saranno ulteriori contatti tra loro? Solo il tempo ci darà tutte le risposte.