Teo Mammucari su Belen Rodriguez, retroscena inedito su Le Iene: “Il problema era…”

Teo Mammucari ha rilasciato un’intervista a TVBlog in cui ha parlato della sua vita professionale e si è soffermato anche sul rapporto ci collaborazione con Belen Rodriguez. I due sono stati alla guida dell’edizione di quest’anno de Le Iene e le cose non sono state sempre floride.

Il conduttore, infatti, ci ha tenuto a precisare che, inizialmente, ci sono state delle difficoltà, specie per quanto riguarda un problema legato al carattere e al modo di fare della showgirl. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco qual era il problema di Belen Rodriguez su cui si è dovuto lavorare

La scelta di porre Belen Rodriguez alla guida de Le Iene in compagnia di Teo Mammucari è stata criticata da molti. Diversi telespettatori, infatti, non hanno molto apprezzato questa decisione ritenendo la showgirl inadatta a ricoprire il ruolo di “iena”. Questo è stato un timore anche dello stesso conduttore. Tuttavia, Teo ha svelato di aver voluto credere in Belen, tuttavia, è sempre stato consapevole che bisognasse intervenire per cercare di “metterla in riga”.

In particolare, secondo Mammucari il problema principale stava nel carattere della donna. Per condurre Le Iene insieme a lui, Belen avrebbe dovuto lavorare sulla simpatia, essere più autoironica e autocritica. All’inizio ci sono state delle difficoltà, tuttavia, pian piano la situazione è migliorata notevolmente. Teo, infatti, ha svelato che la sua collega sia una persona estremamente simpatica nel privato, pertanto, doveva necessariamente tirare fuori quell’aspetto di sé.

Teo Mammucari fa altre confessioni su Belen

A cambiare drasticamente a Le Iene, però, non è stato solo il carattere di Belen Rodriguez, ma anche il suo look, il quale è apparso molto più distinto e “serio”. Nel corso dell’intervista, poi, Teo Mammucari ha svelato anche che, inizialmente, la showgirl fosse molto impostata e con la pretesa di “condurre”. Poco alla volta, però, le hanno fatto capire che quello non fosse proprio il comportamento più idoneo da usare.

Belen, infatti, si è lasciata guidare e, nel giro di poco tempo, si è riusciti a raddrizzare il tiro. Teo, poi, ha parlato anche della sua vita professionale. Nello specifico, ha lanciato una piccola stoccata a Mediaset. Da anni, infatti, sta chiedendo all’azienda di dargli la possibilità di realizzare un programma tutto suo, pieno di contenuti innovativi e inediti. La paura della novità, però, ha sempre bloccato l’azienda. Proprio per questo, Mammucari sta valutando anche l’ipotesi di andare via.