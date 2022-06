Luca e Soraia già in crisi dopo la scelta a Uomini e Donne? Cosa è successo

Luca Salatino ha appena compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Soraia Allam, ma i due sembrerebbero essere già in crisi. In queste ore, infatti, molti utenti del web hanno notato degli strani movimenti da parte dei diretti interessati.

Il loro comportamento sta aprendo la pista ad una possibile rottura, prima ancora di cominciare una vera e propria relazione. Pare, infatti, che la coppia si sia vista pochissimo dopo la registrazione, che ricordiamo essere avvenuta lo scorso 18 maggio. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

I rumor sulla possibile crisi tra Luca e Soraia

Luca e Soraia potrebbero essere già in crisi a distanza di meno di 15 giorni dalla registrazione della puntata della scelta a Uomini e Donne. La messa in onda del momento conclusivo del percorso di Salatino è andato in onda tra lunedì 30 e martedì 31 maggio. Tuttavia, in queste ore molti sul web si stanno facendo delle domande. In particolar modo, pare che l’ex tronista e la sua scelta non si siano quasi mai visti una volta terminata la loro esperienza in studio.

Stando a quanto trapelato dai loro account Instagram, infatti, pare che i due stiano trascorrendo del tempo in compagnia di amici. Nello specifico, Luca è molto vicino a Matteo Ranieri, suo collega di trono con cui ha instaurato un rapporto molto profondo. In merito alla ragazza, invece, quest’ultima avrebbe stretto un legame piuttosto intenso con Federica Aversano.

Cosa è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne

Moltissimi fan di Uomini e Donne, quindi, si stanno convincendo sempre di più che Luca e Soraia siano già in crisi. Ad ogni modo, c’è anche chi ha lasciato trapelare una versione completamente diversa. I partecipanti del talk show di Maria De Filippi sono vincolati ad un contratto di riservatezza. Questo vuol dire che non possono mostrare sui social quanto accaduto prima della messa in onda delle puntate.

Per molti, dunque, sarebbe semplicemente questo il motivo per il quale Luca e Soraia sembrano non trascorrere affatto del tempo insieme. Ad ogni modo, i sospetti dei fan non sono stati affievoliti con questa spiegazione. Molti sono ancora convinti che qualcosa non vada, specie pensando al fatto che diversi spettatori ritengono che la scelta di Luca sia stata un po’ un ripiego. In ogni caso, solo il tempo ci darà tutte le risposte.