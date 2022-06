Ilary Blasi gaffe all’Isola dei Famosi: spoilera in anticipo il nome dell’eliminato e scoppia la polemica

Nel corso della puntata del 30 maggio dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha combinato un’altra gaffe. Nello specifico, la conduttrice ha svelato anticipatamente il nome del secondo concorrente eliminato da Playa Palapa.

Dopo aver commesso questo clamoroso errore, la conduttrice ha fatto finta di nulla, probabilmente nella speranza che nessuno si fosse accorto, ma la verità è un’altra. Il pubblico, non solo ha ascoltato tutto, ma ha anche posto l’accento sul fatto che, quando Ilary ha fatto quello spoiler, il televoto non fosse ancora chiuso.

La clamorosa gaffe di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha commesso una gaffe piuttosto seria nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Era giunto quasi il momento di scoprire chi sarebbe stato il secondo eliminato della puntata. Dopo l’uscita di scena di Marco Maccarini, infatti, si è aperto un altro televoto, che ha visto sfidarsi: Marco Cucolo, Maria Laura De Vitis e Pamela Petrarolo. Ebbene, prima della chiusura ufficiale del televoto, la conduttrice ha detto che Maccarini e Pamela avrebbero raggiunto Roger Balduino su Playa Sgamadissima.

Dopo aver pronunciato questa frase, in studio si è percepito un po’ di gelo. La presentatrice, però, ha fatto finta di niente ed è andata avanti nella conduzione. Successivamente, poi, ci ha pensato Nicola Savino a spalleggiare un po’ la conduttrice, dicendo che ci fosse un po’ di confusione con tutti questi televoti aperti Ad ogni modo, il pubblico non perdona.

I dubbi sul televoto dell’Isola dei Famosi

I telespettatori, infatti, hanno notato la gaffe fatta da Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, ma non solo. A rendere piuttosto grave l’errore commesso dalla conduttrice, è stato il fatto che, quando ha pronunciato questo spoiler, il televoto non fosse stato ancora chiuso. Questo, dunque, ha spinto molti spettatori a pensare che, in realtà, si sia trattato di un televoto un po’ farlocco, in quanto si sapesse dal principio chi sarebbe dovuto uscire.

Dopo poco, infatti, Ilary ha letto il nome del secondo eliminato, il quale è risultato essere proprio quello di Pamela. Lei e Marco, quindi, hanno raggiunto Roger su Playa Sgamadissima. Lì, poi, è stato aperto un nuovo televoto flash, che ha decretato l’uscita di scena di Maccarini, il quale p dovuto rientrare in Italia. Non ci resta che attendere adesso per vedere se la conduttrice commenterà in qualche modo la faccenda.