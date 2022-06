Isola 2022, Soleil Sorge è caduta: ennesimo infortunio in Honduras: cosa accadrà adesso

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi 2022 sembra essere quella degli infortuni. In queste ore, infatti, a raccontare un episodio piuttosto increscioso è stata Soleil Sorge, la quale ha svelato di essere caduta.

Nel corso della puntata di ieri del reality show, Ilary Blasi si è collegata con l’influencer e Vera Gemma per annunciare il loro sbarco nel programma, il quale avverrà lunedì prossimo, 6 giugno. Dopo il collegamento, però, Soleil ha registrato dei video su Instagram in cui ha raccontato di un piccolo incidente che le è accaduto.

Soleil Sorge svela di essere caduta dopo il collegamento con l’Isola dei Famosi

Durante la messa in onda della puntata del 30 maggio dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è collegata con Vera e Soleil per annunciare il loro prossimo sbarco nel programma. Le due donne, denominate “le piratesse” sbarcheranno sull’isola con gli altri naufraghi per creare un po’ di scompiglio. Questo evento, però, sarebbe potuto essere a rischio a causa di un piccolo incidente subito dall’influencer. Tra le sue Instagram Stories, infatti, Soleil Sorge ha raccontato di essere caduta.

La giovane ha spiegato che, dopo il collegamento con Ilary, la sua attenzione è stata catturata da una rissa tra gatti al di fuori della sua camera d’Hotel. I felini hanno cominciato ad attaccarsi in un modo piuttosto feroce, al punto da dare luogo a dei salti quasi da super eroi. Di fronte questo episodio, Soleil si è molto spaventata, pertanto, ha finito quasi per farsi male.

Come sta adesso e cosa accadrà

Soleil Sorge, infatti, ha raccontato di aver fatto un balzo all’indietro di fronte questa scena, al punto da cadere. Il capitombolo, però, sembra non averle procurato nessun danno. Al momento, dunque, lo sbarco delle due protagoniste sull’Isola dei Famosi non dovrebbe essere a rischio. La lista degli infortunati in Honduras, però, si allunga sempre più. Anche l’inviato Alvin si è rotto un tendine, pertanto, si è mostrato particolarmente affaticato, ma non solo.

Ci sono stati anche dei membri della produzione ad essersi fatti male durante le registrazioni. Per non parlare di Roger Balduino, il quale sembra essere quello in condizioni peggiori. Il modello, infatti, ha una caviglia dolorante, che non riesce a muovere, e pare abbia anche un problema con un dente, che sembrerebbe essersi spezzato. Insomma, un vero e proprio lazzaretto come definito dalla conduttrice qualche puntata fa.