Alex Belli mortifica Soleil Sorge, che va all’Isola dei Famosi: “Pazza incoerente”

Nella puntata del 30 maggio dell’Isola dei Famosi è stato annunciato lo sbarco di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality show, mentre Alex Belli ha commentato l’accaduto. L’attore era ospite all’Isola Party in compagnia di Delia Duran.

L’x concorrente del GF Vip, chiaramente, non ha potuto fare a meno di commentare la decisione di Soleil di accettare questo nuovo ruolo. Le parole adoperate dall’attore sono state piuttosto pungenti. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Le stoccate di Alex Belli contro Soleil Sorge

Nel corso della scorsa puntata dell’Isola Party, Alex Belli ha lanciato una stoccata a Soleil Sorge. Quest’ultima lunedì prossimo approderà sull’Isola dei Famosi per creare un po’ di scompiglio tra i naufraghi. La sua permanenza, però, sarà solamente temporanea in quanto durerà una sola settimana, ma come dice sempre Ilary Blasi, tutto può cambiare. Ad ogni modo, Alex ha commentato l’accaduto ed ha detto che la Sorge non mancava affatto a nessuno.

Successivamente, poi, l’ha definita un’incoerente pazza. In seguito, Belli ha commentato anche le recenti stoccate che i due si sono mandati attraverso i social. Nel dettaglio, Soleil aveva insinuato che Alex fosse solo alla ricerca di click sui social. L’attore, allora, ha replicato che dei click generati da lei non se ne fa proprio nulla. Nel corso dell’intervista, poi, il protagonista ha anche detto di andare fuori di testa nel momento in cui la giovane rinnega tutto il trash a cui anche lei ha dato luogo ad GF Vip.

Come reagirà l’influencer a tutte queste accuse?

Alex Belli, infatti, è consapevole di aver creato volontariamente delle dinamiche per far parlare di sé, ma quando Soleil Sorge sembra voler rinnegare tutto non ci vede più dalla rabbia. Malgrado questo comportamento, però, l’attore ha ammesso di non avere nulla contro l’influencer. Semplicemente, spesse volte gli è capitato di doversi dissociare da alcune sue affermazioni.

L’ex gieffino ha addirittura aggiunto di voler bene alla sua ex coinquilina, anche se spesso lo fa arrabbiare con i suoi comportamenti. In merito a Delia Duran, invece, quest’ultima è rimasta in silenzio ad ascoltare la disamina del suo compagno. La Sorge, intanto, è in Honduras in hotel in attesa di poter sbarcare sull’isola. Al momento non ha ancora commentato pe pesanti parole di Alex. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.