Uomini e Donne spoiler 1° giugno, ultima puntata: in onda la scelta di Veronica

Mercoledì 1° giugno andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano si accinge a salutare i telespettatori per prendersi la consueta pausa estiva di circa tre mesi.

Il programma, poi, dovrebbe tornare regolarmente in onda verso metà settembre, con nuovi protagonisti e tanti cambiamenti come al solito. Nella puntata di oggi, dunque, assisteremo alla fase conclusiva dell’ultimo percorso ancora in gioco, ovvero, quello di Veronica Rimondi.

La scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, 1° giugno, di Uomini e Donne assisteremo alla chiusura della trasmissione. La messa in onda di ieri è stata dedicata alla parte conclusiva della scelta di Luca, la quale è ricaduta su Soraia, mentre oggi si parlerà di Veronica Rimondi. La ragazza è arrivata a portare fino alla fine Matteo e Andrea. Con entrambi sembrava essere riuscita a costruire qualcosa di intenso, anche se molti telespettatori non sono riusciti ad appassionarsi molto a queste vicende.

Ad ogni modo, durante la messa in onda odierna vedremo che Maria De Filippi farà entrare in studio la tronista e cercherà di rompere il ghiaccio mandando in onda i best moment trascorsi insieme ad entrambi i suoi corteggiatori. Successivamente, poi, i due lasceranno lo studio per dare luogo alla prassi della scelta. Veronica dovrebbe chiamare prima Andrea e poi Matteo.

Nella puntata del 1° giugno Maria, Tina e Gianni salutano i telespettatori

Con entrambi farà un riepilogo di quello che è stato il loro percorso a Uomini e Donne e poi verrà al punto. Al primo dirà di non essere la scelta, mentre al secondo farà la sua dichiarazione. Matteo sarà felice di scoprire di essere stato scelto dalla tronista, pertanto, le risponderà in maniera affermativa. I due, così, saranno invasi da una pioggia di petali rossi e si cimenteranno nel consueto ballo di chiusura.

Verso la parte conclusiva della puntata del 1° giugno di Uomini e Donne, poi, ci saranno i saluti. Maria De Filippi ringrazierà e saluterà il suo pubblico. In tale momento non mancheranno gli interventi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che sicuramente avranno qualcosa da dire prima che i riflettori verranno spenti. Probabilmente si menzionerà anche qualche esponente del trono over, ma non ci saranno episodi particolarmente degni di nota considerando che si tratta della puntata conclusiva di questa stagione del talk show pomeridiano. L’appuntamento, dunque, è a settembre.