Isola dei Famosi 2022 vincitore: svelato in anticipo il nome? La bomba (FOTO)

L’Isola dei Famosi terminerà il 27 giugno, ma in queste ore pare sia già spuntato il nome del vincitore. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano. Attraverso il suo account Instagram, infatti, la donna ha annunciato in anticipo il nome della persona che si aggiudicherò il montepremi finale messo in palio nel reality show.

Questa notizia sta facendo il giro del web e in molti credono che sia vera in quanto Deianira ha spesso anticipato avvenimenti realmente accaduti nei programmi tv. Vediamo, dunque, cosa ha detto l’influencer e, soprattutto, quanto ci sia di vero in tutto ciò.

Ecco chi sarebbe il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

In queste ore è spuntato sul web il nome del vincitore, o presunto tale, dell’Isola dei Famosi. A dare questa informazione è stata Deianira Marzano. L’influencer ha esordito annunciando a tutti i suoi fan di prendere nota di questa data, in quanto con circa un mese di anticipo avrebbe svelato il nome del vincitore del reality show. Senza tergiversare troppo, il nome espresso dalla protagonista è stato quello di Nicolas Vaporidis.

L’influencer, però, non ha spiegato in che modo sia venuta a conoscenza di questa informazione. Probabilmente potrebbe avere dei contatti con l’interno della produzione del reality show o, semplicemente, potrebbe trattarsi di una sua supposizione. Ad ogni modo, la donna ha anche aggiunto che spera vivamente di sbagliarsi in quanto, evidentemente, non desidera che sia proprio l’attore ad aggiudicarsi la vittoria.

Troppi accadimenti strani nel reality show

Ad ogni modo, subito dopo questo rumor sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 in molti stanno cominciando a farsi delle domande. Come fa Deianira a sapere in anticipo questa notizia se manca ancora un mese alla fine del programma e, di conseguenza, tanti televoti e tante nomination? Proprio in relazione a questo punto, anche nella scorsa puntata del reality show è accaduto un fatto piuttosto bizzarro.

Ilary Blasi, infatti, si è trovata a spoilerare prima di chiudere il televoto quale sarebbe stato il nome del secondo naufrago eliminato da Playa Palapa. Insomma, qualcosa di molto strano sta accadendo all’interno del programma di Canale 5. In ogni caso, per scoprire se la previsione di Deianira sia reale non ci resta che attendere per vedere se Nicolas Vaporidis sarà davvero il vincitore dell’Isola dei Famosi. L’attore è molto amato dal pubblico da casa, pertanto, la notizia non sembra così strana.